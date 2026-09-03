Do obehu sa dostali mince s podobizňou Trumpa. Ich dizajn je kontroverzný

Trump a dolárová minca

Ilustračné foto: Foto: SITA/AP / Unsplash

Klaudia Oselská
TASR
Naposledy sa žijúci prezident na americkej minci objavil pred 100 rokmi.

Americká mincovňa oficiálne uviedla do obehu novú pamätnú jednodolárovú mincu s podobizňou prezidenta Donalda Trumpa, vyrazenú pri príležitosti nadchádzajúceho 250. výročia podpísania Deklarácie nezávislosti. Novinka okamžite vyvolala prudkú vlnu kontroverzií.

Google News Sledujte interez v Google News —
správy od nás budete mať ako prví.
Pridať ako zdroj

Zobrazovanie žijúcich osôb na platidlách totiž striktne obmedzuje federálny zákon a podobný krok nemá v modernej histórii USA obdobu. Naposledy sa žijúci prezident objavil na minci pred sto rokmi. Trumpova administratíva však obišla tradičné zvyklosti aj vďaka špecifickej interpretácii zákona o redizajne zberateľských mincí z roku 2020.

Minister financií Scott Bessent navyše presadil výsledný dizajn bez dohľadu poradného výboru Kongresu. Exkluzívne mince si verejnosť môže zakúpiť priamo cez webovú stránku mincovne, pričom predaj sprevádzajú prísne množstevné limity na jednu domácnosť.

Mince majú kontroverzný dizajn

Americká mincovňa v stredu oznámila, že do obehu boli uvedené jednodolárové mince s podobizňou prezidenta Donalda Trumpa a dajú sa kúpiť na jej webovej stránke. Majú kontroverzný dizajn, pretože posledných sto rokov sa na amerických minciach nezobrazoval žijúci prezident. TASR o tom píše podľa televízie ABC.

Na lícnej strane jednodolárovky pri príležitosti 250. výročia podpísania Deklarácie nezávislosti je okrem nápisov 1776 ~ 2026, LIBERTY (Sloboda) a IN GOD WE TRUST (veríme v Boha) aj Trumpova podobizeň.

Prezidentská administratíva využila zákon z roku 2020 o redizajne zberateľských mincí v obehu. Ten splnomocňuje ministra financií dohliadať na razbu pamätných mincí pri príležitosti 250. výročia založenia USA. Síce zakazuje vyobrazenie akejkoľvek osoby na rubovej strane mince, ale nevzťahuje sa na lícnu stranu.

Americký prezident Donald Trup
Foto: SITA/AP

Naposledy sa žijúci prezident na americkej minci objavil pred 100 rokmi

Naposledy (a zároveň jediný raz v histórii) sa žijúci prezident objavil na americkej minci pred sto rokmi, pri príležitosti 150. výročia vzniku USA. Na striebornej 50-centovej minci bola silueta Calvina Coolidgea za bustou prezidenta Georgea Washingtona. Mincovňa vyrobila milión kusov, no pre nízky záujem bolo 860 000 vrátených a roztavených.

Zákonnosť výroby mince so zobrazením Trumpa vyvolala pochybnosti, lebo minister financií Scott Bessent nepredložil jej návrh na posúdenie Poradnému výboru pre razbu mincí. Jedenásťčlenný orgán zriadený Kongresom má ministrovi radiť v otázkach ich dizajnu, ale údajne nevyužil ministerstvom ponúkané možnosti na posúdenie a minister preto rozhodol o dizajne sám.

V prípade dizajnu bankoviek a mincí platí federálny zákon pôvodne z roku 1886. Súčasné znenie ustanovenia 31 U.S.C. §5114(b) uvádza: Na amerických platidlách a cenných papieroch môže byť len portrét zosnulej osoby.

Americká mincovňa uviedla, že limit na nákup dvoch kusov na jednu domácnosť platí do 3. septembra do 14.00 h východného času (20.00 SELČ).

Donald Trump
Foto: SITA/AP

S podobne kontroverznou správou prišli Spojené štáty americké aj včera, keď ich prezident Donald Trump vyhlásil, že chce Hormuzský prieliv pomenovať po sebe, na Trumpov prieliv. Odôvodnil to tým, že USA údajne strategickú úžinu ovládajú. Kontrolu nad ňou si však nárokuje aj Irán.

„Keď už ho máme pod kontrolou USA, nemali by sme premenovať Hormuzský prieliv na TRUMPOV PRIELIV??? Rovnako ako samotná Amerika by bol ‚viac sexy‘ než kedykoľvek predtým!“ napísal šéf Bieleho domu v príspevku na sociálnej sieti Truth Social. Ako by sa pokúsil presadiť zmenu názvu úžiny, ktorá sa nenachádza v blízkosti USA, však nebolo bezprostredne jasné.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Putin prehovoril o konci vojny na Ukrajine. Tvrdí, že stále existuje šanca na mier

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Radek navštívil „najdivokejšiu krajinu sveta“: Prespával som aj u miestnych a platil im ryžou. Po zotmení som nevychádzal
Radek navštívil „najdivokejšiu krajinu sveta“: Prespával som aj u miestnych a platil im ryžou. Po zotmení som nevychádzal
Letela som ikonickým balónom v Turecku: Cena je 247 eur, museli sme počkať na schválenie civilným letectvom
Tip na výlet
Letela som ikonickým balónom v Turecku: Cena je 247 eur, museli sme počkať na schválenie civilným letectvom
Zo žien vyrezával maternice a črevá, zjedol obličku: Mäsiar Jack Rozparovač začal vraždiť pred 138 rokmi
Zo žien vyrezával maternice a črevá, zjedol obličku: Mäsiar Jack Rozparovač začal vraždiť pred 138 rokmi
Dermatologička Elizabeth Pavlíčková: Opaľovanie nie je zdravé. Znamienka kontrolujte podľa ABCDE pravidla
Zdravie
Dermatologička Elizabeth Pavlíčková: Opaľovanie nie je zdravé. Znamienka kontrolujte podľa ABCDE pravidla
Vyskúšali sme Hyrox: Koľko stojí a čo je tajomná disciplína? 10 zaujímavostí o fenoméne, ktorý ovládol svet
Vyskúšali sme Hyrox: Koľko stojí a čo je tajomná disciplína? 10 zaujímavostí o fenoméne, ktorý ovládol svet
Zvieratá zhoreli, ruiny lietali vzduchom. Explózia prvej sovietskej atómovky zaskočila aj Američanov
Zvieratá zhoreli, ruiny lietali vzduchom. Explózia prvej sovietskej atómovky zaskočila aj Američanov
Tina je dojička kráv: Zarobiť viete aj skoro 2 000 € mesačne. Mladí ľudia sa cenia
Tina je dojička kráv: Zarobiť viete aj skoro 2 000 € mesačne. Mladí ľudia sa cenia
Samuel z Detvy je jediným Slovákom žijúcim na karibskom ostrove: Miestni ma zo žartu volali Eminem, zarábajú 600 eur
Samuel z Detvy je jediným Slovákom žijúcim na karibskom ostrove: Miestni ma zo žartu volali Eminem, zarábajú 600 eur
Navštívili sme nádherné historické mestečko, výhľady sme dostali zadarmo. Na deň vám tu stačí 32 eur
Tip na výlet
Navštívili sme nádherné historické mestečko, výhľady sme dostali zadarmo. Na deň vám tu stačí 32 eur
Bežecký tréner Marek: Častým dôvodom stagnácie je stereotyp. Dobrý beh nemusí byť vždy ťažký
Bežecký tréner Marek: Častým dôvodom stagnácie je stereotyp. Dobrý beh nemusí byť vždy ťažký
Milionár 20 rokov budoval pozemskú rajskú záhradu, dokončiť ju nestihol. V džungli postavil schody do neba
Milionár 20 rokov budoval pozemskú rajskú záhradu, dokončiť ju nestihol. V džungli postavil schody do neba
Budú na Výročie SNP a Deň Ústavy SR otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom
Budú na Výročie SNP a Deň Ústavy SR otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Tuk - Náš tajný orgán
Liesbeth van Rossum a Mariëtte Boon
18,90 €
Zobraziť viac