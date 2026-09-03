Do obehu sa dostali mince s podobizňou Trumpa. Ich dizajn je kontroverzný

Americká mincovňa oficiálne uviedla do obehu novú pamätnú jednodolárovú mincu s podobizňou prezidenta Donalda Trumpa, vyrazenú pri príležitosti nadchádzajúceho 250. výročia podpísania Deklarácie nezávislosti. Novinka okamžite vyvolala prudkú vlnu kontroverzií.
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Zobrazovanie žijúcich osôb na platidlách totiž striktne obmedzuje federálny zákon a podobný krok nemá v modernej histórii USA obdobu. Naposledy sa žijúci prezident objavil na minci pred sto rokmi. Trumpova administratíva však obišla tradičné zvyklosti aj vďaka špecifickej interpretácii zákona o redizajne zberateľských mincí z roku 2020.
Minister financií Scott Bessent navyše presadil výsledný dizajn bez dohľadu poradného výboru Kongresu. Exkluzívne mince si verejnosť môže zakúpiť priamo cez webovú stránku mincovne, pričom predaj sprevádzajú prísne množstevné limity na jednu domácnosť.
Mince majú kontroverzný dizajn
Americká mincovňa v stredu oznámila, že do obehu boli uvedené jednodolárové mince s podobizňou prezidenta Donalda Trumpa a dajú sa kúpiť na jej webovej stránke. Majú kontroverzný dizajn, pretože posledných sto rokov sa na amerických minciach nezobrazoval žijúci prezident. TASR o tom píše podľa televízie ABC.
Na lícnej strane jednodolárovky pri príležitosti 250. výročia podpísania Deklarácie nezávislosti je okrem nápisov 1776 ~ 2026, LIBERTY (Sloboda) a IN GOD WE TRUST (veríme v Boha) aj Trumpova podobizeň.
Prezidentská administratíva využila zákon z roku 2020 o redizajne zberateľských mincí v obehu. Ten splnomocňuje ministra financií dohliadať na razbu pamätných mincí pri príležitosti 250. výročia založenia USA. Síce zakazuje vyobrazenie akejkoľvek osoby na rubovej strane mince, ale nevzťahuje sa na lícnu stranu.
Naposledy sa žijúci prezident na americkej minci objavil pred 100 rokmi
Naposledy (a zároveň jediný raz v histórii) sa žijúci prezident objavil na americkej minci pred sto rokmi, pri príležitosti 150. výročia vzniku USA. Na striebornej 50-centovej minci bola silueta Calvina Coolidgea za bustou prezidenta Georgea Washingtona. Mincovňa vyrobila milión kusov, no pre nízky záujem bolo 860 000 vrátených a roztavených.
Zákonnosť výroby mince so zobrazením Trumpa vyvolala pochybnosti, lebo minister financií Scott Bessent nepredložil jej návrh na posúdenie Poradnému výboru pre razbu mincí. Jedenásťčlenný orgán zriadený Kongresom má ministrovi radiť v otázkach ich dizajnu, ale údajne nevyužil ministerstvom ponúkané možnosti na posúdenie a minister preto rozhodol o dizajne sám.
V prípade dizajnu bankoviek a mincí platí federálny zákon pôvodne z roku 1886. Súčasné znenie ustanovenia 31 U.S.C. §5114(b) uvádza: Na amerických platidlách a cenných papieroch môže byť len portrét zosnulej osoby.
Americká mincovňa uviedla, že limit na nákup dvoch kusov na jednu domácnosť platí do 3. septembra do 14.00 h východného času (20.00 SELČ).
S podobne kontroverznou správou prišli Spojené štáty americké aj včera, keď ich prezident Donald Trump vyhlásil, že chce Hormuzský prieliv pomenovať po sebe, na Trumpov prieliv. Odôvodnil to tým, že USA údajne strategickú úžinu ovládajú. Kontrolu nad ňou si však nárokuje aj Irán.
„Keď už ho máme pod kontrolou USA, nemali by sme premenovať Hormuzský prieliv na TRUMPOV PRIELIV??? Rovnako ako samotná Amerika by bol ‚viac sexy‘ než kedykoľvek predtým!“ napísal šéf Bieleho domu v príspevku na sociálnej sieti Truth Social. Ako by sa pokúsil presadiť zmenu názvu úžiny, ktorá sa nenachádza v blízkosti USA, však nebolo bezprostredne jasné.
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