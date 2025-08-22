Na Slovensku vyrastie nové obchodné centrum, súčasťou bude aj reštaurácia McDonald’s. Developer teraz hlási výraznú zmenu

Foto: KLM Real Estate/Google Maps

Jakub Baláž
V novom retail parku nájde domov veľký potravinový reťazec, ale tiež populárna sieť rýchleho občerstvenia.

Developer KLM Real Estate patrí v posledných rokoch na Slovensku medzi kľúčových hráčov vo výstavbe nových retailových parkov. V nastolenom tempe pokračuje aj naďalej, pričom jeden z takýchto obchodných komplexov aktuálne plánuje postaviť, okrem iného, v Rimavskej Sobote. V pôvodných plánoch však nastala zmena.

Retail parky si v uplynulých rokoch získali srdcia mnohých slovenských zákazníkov. Hlavným dôvodom je fakt, že si v nich vedia vybaviť prakticky všetky nákupné potreby na jednom mieste, nakoľko tieto obchodné zóny štandardne zlučujú predajcov potravín, drogérie, oblečenia, chovateľských potrieb či doplnkov do domácnosti.

Nového parku by sa už čoskoro mohli dočkať aj obyvatelia Rimavskej Soboty, kde má už nejaký čas svoje plány predstavené developer KLM Real Estate. V tomto meste sa pôvodne počítalo s vybudovaním troch objektov – dva z nich mali zastrešiť retailové prevádzky, v treťom má domov nájsť známy fastfood. Ako však vyplýva z dokumentov predložených na enviroportáli, obchodov bude menej.

Namiesto predajní čerpacia stanica

Podľa dostupných informácií sa teda objekt s pracovným označením „B“ nebude realizovať v takej forme, ako sa pôvodne počítalo. V prvých plánoch a na vizualizáciách malo ísť o doplnenie hlavnej retailovej budovy o ďalšie prevádzky. Podľa nových plánov už pôjde o čerpaciu stanicu zatiaľ nešpecifikovanej značky. Spoločnosť už predložila zmenu navrhovanej činnosti.

V procese projektovej prípravy a zabezpečenia obsadzovania navrhovaných objektov došlo k požiadavke na zmenu objektovej skladby spočívajúcej v nahradení objektu SO – 11 Obchodná galéria – objekt „B“, za objekt čerpacej stanice pohonných hmôt,“ píše sa v novom zámere. Okrem toho sa pri výstavbe počíta s vybudovaním viac ako dvoch stoviek parkovacích miest.

Reprofoto: EIA (KLM RS)

Presné zloženie jednotlivých predajcov ešte známe nie je, no pri podobných projektoch býva zvykom, že sa začnú realizovať až v prípade, že sú objekty takmer plne obsadené.

Zo zatiaľ zverejnených informácií vyplýva, že miesto potravinového reťazca by mala zaujať Billa, ktorá tak otvorí svoju druhú predajňu v meste. V treťom objekte určenom na reštauráciu rýchleho občerstvenia so službou drive-in sa usídli McDonald’s. Potvrdzujú to aj informácie, s ktorými prišiel vo februári portál vobraze.sk.

Retail park sa bude nachádzať v severozápadnej časti pri výjazde z mesta. Lokalita je aktuálne definovaná skôr priemyselnými podnikmi a firmami.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Predajne už sú zatvorené, známa značka na Slovensku definitívne skrachovala. Peniaze dlží bývalým zamestnancom aj…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Nápoj za 0,80 €, polievka za 1,80 €: Táto táckareň má byť „najlepšia v meste“. Išli sme si to overiť, zostali sme v šokuNápoj za 0,80 €, polievka za 1,80 €: Táto táckareň má byť „najlepšia v meste“. Išli sme si to overiť, zostali sme v šoku
Operácia Dunaj: O invázii sovietskych vojsk vedeli aj Američania, namiesto slobody sme dostali tvrdý režim na 23 rokovOperácia Dunaj: O invázii sovietskych vojsk vedeli aj Američania, namiesto slobody sme dostali tvrdý režim na 23 rokov
Lucia a Simona tvoria ľuďom dovolenky na mieru: Toto si môžete užiť za 500 eur, sem by sme už nešliLucia a Simona tvoria ľuďom dovolenky na mieru: Toto si môžete užiť za 500 eur, sem by sme už nešli
Navštívili sme liečivé jazierko, je skrytým klenotom Slovenska, okúpali sme sa úplne zadarmo: Voda je čistá a okolie nádhernéNavštívili sme liečivé jazierko, je skrytým klenotom Slovenska, okúpali sme sa úplne zadarmo: Voda je čistá a okolie nádherné
Ľudí ochránil pred strašnou smrťou, no vôbec sa o ňom nehovorí. Takto sa lekárovi podarilo vykynožiť kiahneĽudí ochránil pred strašnou smrťou, no vôbec sa o ňom nehovorí. Takto sa lekárovi podarilo vykynožiť kiahne
Influenceri ho majú za elixír mladosti: Podľa odborníčky je kolagén ako bielkovina objednaná z Temu. Toto je účinnejšieInfluenceri ho majú za elixír mladosti: Podľa odborníčky je kolagén ako bielkovina objednaná z Temu. Toto je účinnejšie
10 najlepších momentov Chandlera v Priateľoch: Dnes už kultové scénky vás rozosmejú aj dojmú, pozrite si ich10 najlepších momentov Chandlera v Priateľoch: Dnes už kultové scénky vás rozosmejú aj dojmú, pozrite si ich
Ivanka pomáha klientom v chalúpke z hliny a zo slamy: Takto budete šťastní a úspešní, jedna rada vôbec nefungujeIvanka pomáha klientom v chalúpke z hliny a zo slamy: Takto budete šťastní a úspešní, jedna rada vôbec nefunguje
Chceli sme sa okúpať v „slovenskom mori“, nakoniec sme ušli. Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €Chceli sme sa okúpať v „slovenskom mori“, nakoniec sme ušli. Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €
Navštívili sme prekrásnu dolinu na severe Slovenska: Nájdete tu kontaktnú zoo úplne zadarmo a schladíte sa vo vodnej nádržiNavštívili sme prekrásnu dolinu na severe Slovenska: Nájdete tu kontaktnú zoo úplne zadarmo a schladíte sa vo vodnej nádrži
Makety hláv vyrobili z papierovej kaše, otvor kopali lyžicami. Po mužoch, ktorí utiekli z Alcatrazu, sa pátra aj dnesMakety hláv vyrobili z papierovej kaše, otvor kopali lyžicami. Po mužoch, ktorí utiekli z Alcatrazu, sa pátra aj dnes
Panamský prieplav: Na každé 3 metre pripadá jeden mŕtvy robotník. S dĺžkou 81 kilometrov je veľkolepou stavbou ľudstvaPanamský prieplav: Na každé 3 metre pripadá jeden mŕtvy robotník. S dĺžkou 81 kilometrov je veľkolepou stavbou ľudstva

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac