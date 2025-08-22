Na Slovensku vyrastie nové obchodné centrum, súčasťou bude aj reštaurácia McDonald’s. Developer teraz hlási výraznú zmenu

Developer KLM Real Estate patrí v posledných rokoch na Slovensku medzi kľúčových hráčov vo výstavbe nových retailových parkov. V nastolenom tempe pokračuje aj naďalej, pričom jeden z takýchto obchodných komplexov aktuálne plánuje postaviť, okrem iného, v Rimavskej Sobote. V pôvodných plánoch však nastala zmena.
Retail parky si v uplynulých rokoch získali srdcia mnohých slovenských zákazníkov. Hlavným dôvodom je fakt, že si v nich vedia vybaviť prakticky všetky nákupné potreby na jednom mieste, nakoľko tieto obchodné zóny štandardne zlučujú predajcov potravín, drogérie, oblečenia, chovateľských potrieb či doplnkov do domácnosti.
Nového parku by sa už čoskoro mohli dočkať aj obyvatelia Rimavskej Soboty, kde má už nejaký čas svoje plány predstavené developer KLM Real Estate. V tomto meste sa pôvodne počítalo s vybudovaním troch objektov – dva z nich mali zastrešiť retailové prevádzky, v treťom má domov nájsť známy fastfood. Ako však vyplýva z dokumentov predložených na enviroportáli, obchodov bude menej.
Namiesto predajní čerpacia stanica
Podľa dostupných informácií sa teda objekt s pracovným označením „B“ nebude realizovať v takej forme, ako sa pôvodne počítalo. V prvých plánoch a na vizualizáciách malo ísť o doplnenie hlavnej retailovej budovy o ďalšie prevádzky. Podľa nových plánov už pôjde o čerpaciu stanicu zatiaľ nešpecifikovanej značky. Spoločnosť už predložila zmenu navrhovanej činnosti.
„V procese projektovej prípravy a zabezpečenia obsadzovania navrhovaných objektov došlo k požiadavke na zmenu objektovej skladby spočívajúcej v nahradení objektu SO – 11 Obchodná galéria – objekt „B“, za objekt čerpacej stanice pohonných hmôt,“ píše sa v novom zámere. Okrem toho sa pri výstavbe počíta s vybudovaním viac ako dvoch stoviek parkovacích miest.
Presné zloženie jednotlivých predajcov ešte známe nie je, no pri podobných projektoch býva zvykom, že sa začnú realizovať až v prípade, že sú objekty takmer plne obsadené.
Zo zatiaľ zverejnených informácií vyplýva, že miesto potravinového reťazca by mala zaujať Billa, ktorá tak otvorí svoju druhú predajňu v meste. V treťom objekte určenom na reštauráciu rýchleho občerstvenia so službou drive-in sa usídli McDonald’s. Potvrdzujú to aj informácie, s ktorými prišiel vo februári portál vobraze.sk.
Retail park sa bude nachádzať v severozápadnej časti pri výjazde z mesta. Lokalita je aktuálne definovaná skôr priemyselnými podnikmi a firmami.
Nahlásiť chybu v článku