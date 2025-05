Slováci budú nakupovať v ďalšom lacnom reťazci. Prvé predajne by mal otvárať už na jeseň, výberom lokalít zrejme prekvapí

Prvé správy o príchode nemeckého reťazca Woolworth sa objavili ešte počas vlaňajšieho leta. Už v tej dobe zástupcovia spoločnosti avizovali veľké plány na stredoeurópskom trhu. Dnes už o tejto expanzii vieme viac.

Lacný reťazec má vo svojej ponuke predovšetkým doplnky do domácnosti, oblečenie, dekorácie, bytový textil a iný zmiešaný tovar. Typologicky ho môžeme prirovnať k iným obľúbeným obchodom ako Action, Pepco či Sinsay, pre ktoré tak pôjde o pomerne silnú konkurenciu. Približne tretinu z 18-tisíc produktov totiž Woolworth predáva za menej ako tri eurá.

Tradícia značky Woolworth siaha až do 19. storočia, kedy sa v USA zameriavala na predaj lacného tovaru. V minulom storočí patril reťazec medzi najvýraznejšie obchodné siete na svete, no vplyvom konkurenčného prostredia a interného vývoja sa napokon rozdelil na dve vetvy – tá americká zmenila zameranie a dnes pôsobí pod značkou Foot Locker, nemecká zase pokračuje pod značkou Woolworth. Ako teraz zistil portál Forbes, logo nemeckého reťazca uvidíme na Slovensku už na jeseň.

Obíde väčšie mestá?

Keď sa ešte počas minulého roka rozoberalo, v ktorých mestách by mohol lacný nemecký reťazec otvoriť prvé predajne, najčastejšie sa spomínali Trnava a Prešov. Kompetentní tam údajne rozbehli rokovania s nákupným centrom Solivaria a Retail Parkom Trnava.

Podľa informácií portálu Forbes by mohol Woolworth na Slovensku uplatniť podobnú stratégiu, ako u našich českých susedov. To znamená, že síce bude vyhľadávať lokality s počtom obyvateľov aspoň 20-tisíc, prioritne v nákupných centrách či retail parkoch, no v prvej vlne sa vyhne tým najväčším mestám. V Českej republike otvorí napríklad v mestách ako Třebíč, Jihlava, Opava, Liberec a Třínec.

V českých plánoch na tento rok je otvorenie zhruba 10 – 15 prevádzok, následne by mohlo pribudnúť až 20 predajní ročne. S podobným tempom bude chcieť zrejme značka vtrhnúť aj k nám. Slovenské lokality zatiaľ zástupcovia reťazca nepotvrdili, no známy je už termín, kedy by mohli prvé predajne otvoriť.

„Na Slovensku plánujeme otvoriť prvé predajne v priebehu októbra,“ uviedol pre Forbes Roland Rissel, pôsobiaci v centrále Woolworth.