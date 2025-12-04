„Slayáda“ má dohru: V súvislosti kúpou outletu vo Voderadoch padlo trestné oznámenie

Foto: TASR - Henrich Mišovič

Roland Brožkovič
SITA
Štát kúpil nehnuteľnosť za 16,9 milióna eur, hoci sa predávala verejne za 5 miliónov eur.

Strana Demokrati podala na Generálnu prokuratúru SR trestné oznámenie v súvislosti s kúpou nehnuteľnosti bývalého outletu v obci Voderady. Podľa podpredsedu Juraja Šeligu štát kúpil nehnuteľnosť za 16,9 milióna eur, hoci sa predávala verejne za 5 miliónov eur, čo označil za „zjavnú zlodejinu“.

Ako informovala hovorkyňa strany Demokrati Martina Kakaščíková, žiadajú okamžité a dôkladné preverenie transakcie, a veria, že generálny prokurátor Maroš Žilinka sa prípadom zaoberá.

Obavy z možnej korupcie

„Ak štát rezignuje na riadne a hospodárne nakladanie s verejnými financiami, ľudia strácajú motiváciu platiť dane. Ide o milióny eur zo štátneho rozpočtu, ktoré by mali prechádzať kontrolou viacerých inštitúcií. Vyzývam kompetentných, aby konali a zabránili ďalšiemu plytvaniu peniazmi občanov. Nemáme peniaze na lieky, platy policajtov alebo učiteľov, ale na nakúp predraženej nehnuteľnosti sa peniaze našli? Kto sa nabalil? Mladá influencerka, ktorá je otrávená verejnými otázkami to iste nie je, stopy smerujú do palácov, kde sídlia predstavitelia vládnej koalície,“ doplnil Šeliga.

Podpredseda Michal Kiča vyjadril obavy z možnej korupcie. „Nakladanie s verejnými prostriedkami musí podliehať prísnej kontrole. Obávam sa, že Petrovi Kmecovi sa podarilo, že slovo „slayáda“ sa stane slovom roka 2025. Pán Kmec by nemal byť predsedom výboru pre európske záležitosti, ale mal by odísť z verejného života. Toto je tak tupá rabovačka, že ju už nemohol prehliadnuť ani Fico, preto sa tak ponáhľal s odvolaním Kmeca,“ dodal Kiča.

Demokrati vyzývajú generálneho prokurátora, aby dohliadol na nestranné, rýchle a dôsledné vyšetrovanie podozrení z nehospodárneho nakladania s verejným majetkom.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Súd mu zakázal kritizovať Šimkovičovú: Ministerka od Drličku žiada aj 50-tisíc eur, ten to odmieta

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Na trhoch v Nitre majú aj špeciálnu atrakciu: Ľudia chvália lacné lokše za 2,40 eura, kúpili sme aj mačku vo vreciNa trhoch v Nitre majú aj špeciálnu atrakciu: Ľudia chvália lacné lokše za 2,40 eura, kúpili sme aj mačku vo vreci
Rozosmejú vás, chytia za srdce, aj rozplačú: Toto sú najlepšie slovenské a české filmy roku 2025Rozosmejú vás, chytia za srdce, aj rozplačú: Toto sú najlepšie slovenské a české filmy roku 2025
Košické vianočné trhy nám vyrazili dych. Oškvarky z kapra za 15 eur ľudia ospevujú, cibuľa za 1,5 eura prekvapilaKošické vianočné trhy nám vyrazili dych. Oškvarky z kapra za 15 eur ľudia ospevujú, cibuľa za 1,5 eura prekvapila
Cheeseburger za 0 €: Boli sme na otvorení horúcej novinky. Sľúbili 1 000 jedál zadarmo, poriadne nás sklamaliCheeseburger za 0 €: Boli sme na otvorení horúcej novinky. Sľúbili 1 000 jedál zadarmo, poriadne nás sklamali
Expert na hypotéky: Ľudia preplácajú úvery aj o stovky eur mesačne, ktoré vedia ušetriť. Pozor na kreditky či hazardExpert na hypotéky: Ľudia preplácajú úvery aj o stovky eur mesačne, ktoré vedia ušetriť. Pozor na kreditky či hazard
Mesiac som žila zo 4,57 eura na deň: Potraviny ma stáli len 128 eur, podarilo sa mi to vďaka tomuto triku a bez obmedzovaniaMesiac som žila zo 4,57 eura na deň: Potraviny ma stáli len 128 eur, podarilo sa mi to vďaka tomuto triku a bez obmedzovania
Klobása či placky stoja aj 12 eur, novinkou je výhodné menu. Boli sme na trhoch v Bratislave, takéto sú tohtoročné cenyKlobása či placky stoja aj 12 eur, novinkou je výhodné menu. Boli sme na trhoch v Bratislave, takéto sú tohtoročné ceny
42 rokov hnila doma vo svojej posteli: Hedviga zomrela a zápach rozkladajúceho tela susedov nerušil. Nikto si to nevšimol42 rokov hnila doma vo svojej posteli: Hedviga zomrela a zápach rozkladajúceho tela susedov nerušil. Nikto si to nevšimol
Navštívili sme nádhernú slovenskú dedinu, jedinú svojho druhu. Redaktorka vyskúšala novú linku Košice – BratislavaNavštívili sme nádhernú slovenskú dedinu, jedinú svojho druhu. Redaktorka vyskúšala novú linku Košice – Bratislava
Porsche sa na ojazdených pneumatikách rútilo až 150 km/h. Po náraze začalo horieť, Paul Walker vtedy ešte žilPorsche sa na ojazdených pneumatikách rútilo až 150 km/h. Po náraze začalo horieť, Paul Walker vtedy ešte žil
Matúš prešiel vyše 25-tisíc kilometrov: Na výkaly v prírode treba lopatku, servítky zobrať so sebou. Slováci tomu nerozumejúMatúš prešiel vyše 25-tisíc kilometrov: Na výkaly v prírode treba lopatku, servítky zobrať so sebou. Slováci tomu nerozumejú
Odborník na energetiku Rastislav: Toto sú najväčšie chyby, ktoré ľudia doma robia. Ušetriť môžete desiatky eur mesačneOdborník na energetiku Rastislav: Toto sú najväčšie chyby, ktoré ľudia doma robia. Ušetriť môžete desiatky eur mesačne

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac