Súd mu zakázal kritizovať Šimkovičovú: Ministerka od Drličku žiada aj 50-tisíc eur, ten to odmieta

Ministerka kultúry Martina Šimkovičová žaluje odvolaného šéfa SND Mateja Drličku a žiada od neho 50-tisíc eur ako náhradu nemajetkovej ujmy. Na základe jej žaloby vydal bratislavský krajský súd neodkladné opatrenie, ktorým Drličkovi zakázal verejne sa o nej vyjadrovať.
Drlička sa proti tomuto rozhodnutiu plánuje brániť ústavnou sťažnosťou, potvrdil jeho právnik Martin Krivák. Tvrdí, že súd zakázal akékoľvek výroky na adresu ministerky, vrátane pozitívnych, čo označuje za problematické a príliš široké obmedzenie, informuje Denník N.
Podľa právnika súd týmto uznesením vyhodnotil akékoľvek vyjadrenie o Šimkovičovej ako zásah do jej dobrej povesti. Drlička tak čaká na ďalší postup, pričom jeho právny tím tvrdí, že rozhodnutie zasahuje do základných práv a slobôd.
Nahlásiť chybu v článku