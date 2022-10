Dojala až k slzám: David Attenborough prišiel v závere dokumentárnej série s prosbou, ľudia sa boja, že je posledná

Prírodovedec David Attenborough zasvätil svoj život popularizácii prírodného bohatstva, ktoré naša planéta má, ale aj ukazovaniu temnej stránky zvanej klimatická kríza. Diváci po poslednej časti druhej dokumentárnej série Zamrznutá planéta (Frozen Planet II) zostali zasiahnutí jeho odkazom, píše LADbible.

Nový dokument odvysielaný na kanáli BBC One priniesol viacero scén, ktoré sú skutočne dôkazom toho, že sa naša planéta mení. Žiaľ, nie k lepšiemu.

„Ak niečo môžete urobiť, tak to urobte“

David Attenborough v jeho závere hovoril priamo do kamery a ľuďom adresoval úprimný odkaz, ktorým chce vyzvať k potrebnému konaniu.

„Ak s tým niečo môžete urobiť, tak to urobte. A my to urobiť môžeme. A musíme. Až potom bude mať naša planéta budúcnosť,“ povedala 96-ročná legenda.

Dojal až k slzám

Nejde o prvý odkaz podobného charakteru, v ktorom sa prihováral k divákom. Napriek tomu jeho slová mnohých poriadne zasiahli, dojali až k slzám a zaplavili Twitter.

Ľudia hovoria o silnom odkaze, ktorý ich podľa všetkého skutočne zasiahol. „Ďakujem BBC a Davidovi Attenboroughovi za skvelú druhú Zamrznutú planétu. Posledná epizóda ma dojala k slzám,“ napísala jedna z diváčok a viacerí sa s ňou zhodli.

Nechýbala ani poznámka o tom, že by David Attenborough mal získať Nobelovu cenu za celoživotné dielo, alebo že ide o jeho najsilnejšie slová, ktoré kedy vyslovil. Ďalší z divákov sa dokonca opýtal, či je to jeho posledná televízna prosba.