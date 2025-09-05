Slávne miesto z Harryho Pottera je turistickým peklom: Ľudia tu vypúšťajú výkaly, k miestnym sa správajú agresívne

Od premiéry poslednej časti Harryho Pottera ubehlo už mnoho rokov, no čarodejnícky svet z pera J. K. Rowlingovej nestráca nič zo svojho kúzla. Milióny fanúšikov po celom svete naň s láskou spomínajú ako na pripomienku svojho detstva a túžia zažiť ho na vlastnej koži. Miesta, kde sa natáčali legendárne scény, sa stali obľúbenými turistickými destináciami, ich popularita vôbec neklesá, práve naopak. No má to aj tienistú stránku.
Škótsky viadukt Glenfinnan, ktorý je známy z filmových scén s Rokfortským expresom, sa totiž zmenil na turistické peklo. Tento pôvodný, 21-oblúkový most v škótskej vysočine, kedysi pamätník jakobitského povstania, sa dnes topí pod váhou obrovského náporu fanúšikov Harryho Pottera, píše New York Post.
Turisti nepoznajú hranice
Ročne sem prichádza viac než pol milióna návštevníkov z celého sveta, ktorí chcú vidieť, ako parný vlak prechádza cez toto ikonické miesto. Miestni sa však na správanie turistov sťažujú. Oblasť, v ktorej sa viadukt nachádza, má len okolo 150 obyvateľov, preto nie je prispôsobená na takýto nápor ľudí.
Miestnych trápia nielen preplnené cesty, hlava na hlave, ale aj arogantné správanie turistov, či už ide o parkovanie na súkromných pozemkoch, slovné a fyzické útoky k miestnym, či dokonca vypúšťanie chemických toaliet karavanov do kanalizačných odtokov. Navyše, personál atrakcií v meste je pod obrovským tlakom. Niektorí z nich musia nosiť telesné kamery, aby sa chránili pred agresívnymi návštevníkmi.
Okrem toho turisti často vchádzajú priamo na železničnú trať. Už niekoľkokrát došlo k incidentu, pri ktorom sa návštevníci chceli prejsť po tejto legendárnej trati, no takmer ich zrazil vlak. Samozrejme, cestovný ruch prináša mestu peniaze, ale podľa miestnych za príliš vysokú cenu.
