Obľúbená krajina Slovákov, s ktorou susedíme, sa umiestnila v unikátnom rebríčku: Jej tajomstvo by sme mali dodržiavať aj my

Krakov, ilustračné foto: Pexels

Klaudia Oselská
Kedy naposledy ste sa tešili z úplnej maličkosti?

V čase, keď sa svet točí najmä okolo výkonu, termínov a stresu, je potešujúce zistiť, že v niektorých krajinách si ľudia stále vedia nájsť čas na radosť a ešte zaujímavejšie je, že sú medzi nimi aj naši susedia. Podľa najnovšieho prieskumu totiž dve naše susedné krajiny patria medzi top trojku národov, kde si údajne ľudia najlepšie užívajú každodenný život.

Rebríček, ktorý zverejnil magazín Time Out, hodnotil 12 európskych krajín podľa toho, ako často si ich obyvatelia doprajú malé radosti, či už ide o stretnutia s priateľmi, pôžitok z dobrého jedla, čas strávený s rodinou, alebo len obyčajné „ničnerobenie“. Tvorcom rebríčka je talianska pivovarnícka spoločnosť Menabrea, ktorá to označila ako Gross Domestic Pleasure, čo v preklade znamená hrubé domáce potešenie, pričom plný počet bol 100 bodov.

Tieto čísla bodov boli založené na percentách ľudí z každej krajiny, ktorí odpovedali „áno“ na sériu otázok o tom, s akou pravdepodobnosťou sa budú správať „len tak“.

Slovensko sa v rebríčku nenachádza

Na vrchole rebríčka skončilo tradične Švédsko so 76 bodmi. Hneď za ním, len s jednobodovým rozdielom, skončilo Poľsko a bronzové miesto si odnieslo Maďarsko so 72 bodmi. Na čele rebríčka sa tak umiestnili až dvaja naši susedia, žiaľ, Slovensko sa v ňom vôbec nenachádza.

Ilustračné foto: Freepik

Tvorcovia rebríčka odkázali ľuďom, že by sa mali inšpirovať týmito „šťastnými“ krajinami a naučiť sa spomaliť a tešiť sa z bežných každodenných maličkostí. Podľa psychológov je pre šťastie človeka dôležité vedieť sa zastaviť a vychutnať si malé radosti života.

Takto obstálo 12 európskych krajín v rebríčku

Švédsko (76/100)

Poľsko (75/100)

Maďarsko (72/100)

Španielsko (69/100)

Portugalsko (68/100)

Grécko (67/100)

Nemecko, Francúzsko, Holandsko (65/100)

Taliansko (61/100)

Írsko (59/100)

Spojené Kráľovstvo (47/100)

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Ľudia nevedia vyriešiť jednoduchý matematický príklad pre deti: Tento chyták vás potrápi

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Najväčšia a najmodernejšia: V „európskom Alcatraze“ natáčali Stranger Things. Bol symbolom teroru, horší ako smrťNajväčšia a najmodernejšia: V „európskom Alcatraze“ natáčali Stranger Things. Bol symbolom teroru, horší ako smrť
Navštívili sme nenápadný skrytý raj: Prezývajú ho slovenské Plitvice, svojou krásou vám vyrazí dychNavštívili sme nenápadný skrytý raj: Prezývajú ho slovenské Plitvice, svojou krásou vám vyrazí dych
Ľudia z prostredia SNM nám popísali atmosféru, ktorá má v inštitúcii vládnuť. Riaditeľka ich tvrdenia popieraĽudia z prostredia SNM nám popísali atmosféru, ktorá má v inštitúcii vládnuť. Riaditeľka ich tvrdenia popiera
Zo žien vyrezával črevá aj maternice, zjedol kus obličky: Mäsiar Jack Rozparovač je záhadou aj po viac ako 100 rokochZo žien vyrezával črevá aj maternice, zjedol kus obličky: Mäsiar Jack Rozparovač je záhadou aj po viac ako 100 rokoch
Lucie bola 18 rokov v sekte z Kutnej Hory: Ak som ochorela, bolo to preto, lebo som neverila. Na toto si dajte pozorLucie bola 18 rokov v sekte z Kutnej Hory: Ak som ochorela, bolo to preto, lebo som neverila. Na toto si dajte pozor
Kamila žije v USA, kde je priemerný plat 5-tisíc eur. Z Bibiany malo zmiznúť viac ako 200 ilustrácií, ministerstvo mlčíKamila žije v USA, kde je priemerný plat 5-tisíc eur. Z Bibiany malo zmiznúť viac ako 200 ilustrácií, ministerstvo mlčí
Zvieratá zhoreli, ruiny z tehál i dreva lietali vzduchom. Explózia prvej sovietskej atómovky zaskočila aj AmeričanovZvieratá zhoreli, ruiny z tehál i dreva lietali vzduchom. Explózia prvej sovietskej atómovky zaskočila aj Američanov
Za 7 eur sme obedovali v ázijskom bistre: Jedlo sme dostali za 6 minút, rozbolelo nás brucho a nedokázali sme ho dojesťZa 7 eur sme obedovali v ázijskom bistre: Jedlo sme dostali za 6 minút, rozbolelo nás brucho a nedokázali sme ho dojesť
Oklamal Tisa a nacistov, pre SNP zabezpečil 3 miliardy korún. Imrich Karvaš je jedným z veľkých hrdinov SNPOklamal Tisa a nacistov, pre SNP zabezpečil 3 miliardy korún. Imrich Karvaš je jedným z veľkých hrdinov SNP
Počas hlavnej sezóny sa tu ubytujete len za 16 eur na noc: Navštívili sme lacný klenot, ktorý má aj temnú Alej ostreľovačovPočas hlavnej sezóny sa tu ubytujete len za 16 eur na noc: Navštívili sme lacný klenot, ktorý má aj temnú Alej ostreľovačov
Entomológ Adrián Purkart: Osy sú v tomto období nervózne a hladné, skúste na ne tento trik. Lákajú ich tieto konkrétne farbyEntomológ Adrián Purkart: Osy sú v tomto období nervózne a hladné, skúste na ne tento trik. Lákajú ich tieto konkrétne farby
Politológ Mesežnikov o útokoch na Kyjev: Putinovo slovo nikdy nič neznamenalo, Trumpovi ukázal prostredníkPolitológ Mesežnikov o útokoch na Kyjev: Putinovo slovo nikdy nič neznamenalo, Trumpovi ukázal prostredník

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac