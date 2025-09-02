Obľúbená krajina Slovákov, s ktorou susedíme, sa umiestnila v unikátnom rebríčku: Jej tajomstvo by sme mali dodržiavať aj my

V čase, keď sa svet točí najmä okolo výkonu, termínov a stresu, je potešujúce zistiť, že v niektorých krajinách si ľudia stále vedia nájsť čas na radosť a ešte zaujímavejšie je, že sú medzi nimi aj naši susedia. Podľa najnovšieho prieskumu totiž dve naše susedné krajiny patria medzi top trojku národov, kde si údajne ľudia najlepšie užívajú každodenný život.
Rebríček, ktorý zverejnil magazín Time Out, hodnotil 12 európskych krajín podľa toho, ako často si ich obyvatelia doprajú malé radosti, či už ide o stretnutia s priateľmi, pôžitok z dobrého jedla, čas strávený s rodinou, alebo len obyčajné „ničnerobenie“. Tvorcom rebríčka je talianska pivovarnícka spoločnosť Menabrea, ktorá to označila ako Gross Domestic Pleasure, čo v preklade znamená hrubé domáce potešenie, pričom plný počet bol 100 bodov.
Tieto čísla bodov boli založené na percentách ľudí z každej krajiny, ktorí odpovedali „áno“ na sériu otázok o tom, s akou pravdepodobnosťou sa budú správať „len tak“.
Slovensko sa v rebríčku nenachádza
Na vrchole rebríčka skončilo tradične Švédsko so 76 bodmi. Hneď za ním, len s jednobodovým rozdielom, skončilo Poľsko a bronzové miesto si odnieslo Maďarsko so 72 bodmi. Na čele rebríčka sa tak umiestnili až dvaja naši susedia, žiaľ, Slovensko sa v ňom vôbec nenachádza.
Tvorcovia rebríčka odkázali ľuďom, že by sa mali inšpirovať týmito „šťastnými“ krajinami a naučiť sa spomaliť a tešiť sa z bežných každodenných maličkostí. Podľa psychológov je pre šťastie človeka dôležité vedieť sa zastaviť a vychutnať si malé radosti života.
Takto obstálo 12 európskych krajín v rebríčku
Švédsko (76/100)
Poľsko (75/100)
Maďarsko (72/100)
Španielsko (69/100)
Portugalsko (68/100)
Grécko (67/100)
Nemecko, Francúzsko, Holandsko (65/100)
Taliansko (61/100)
Írsko (59/100)
Spojené Kráľovstvo (47/100)
