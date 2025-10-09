Skvelé správy z Pásma Gazy: Vojna je zrejme na konci, čaká sa už len na Izrael. Boje však nateraz pokračujú

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v oficiálnom vyhlásení potvrdil, že v súvislosti s touto dohodou zvolá zasadnutie vlády.

Palestínske militantné hnutie Hamas vo štvrtok potvrdilo, že dosiahlo dohodu o ukončení vojny v Pásme Gazy s Izraelom. Amerického prezidenta Donalda Trumpa vyzvalo, aby prinútil Izrael dohodu plne implementovať, informuje TASR podľa správy agentúry AFP a Reuters.

Hamas oznámil, že „dosiahol dohodu o ukončení vojny v Gaze, stiahnutí okupačných síl, prístupe humanitárnej pomoci a výmene väzňov“. Hnutie tak potvrdilo Trumpovo vyhlásenie, že obe strany sa dohodli na prvej fáze jeho mierového plánu, ktoré šéf Bieleho domu zverejnil len chvíľu predtým. Militanti Trumpa a ostatné strany zároveň vyzvali, aby Izraelu „nedovolil vyhýbať sa alebo odkladať implementáciu toho, čo bolo dohodnuté“.

Nebezpečná severná časť

Agentúra civilnej obrany v Pásme Gaze vo štvrtok aj napriek tomu informovala o viacerých útokoch v tejto palestínskej enkláve. Izraelská armáda potvrdila, že severnú časť Pásma Gazy stále považuje za bojovú zónu, informuje TASR podľa agentúry AFP a portálu The Times of Israel (TOI).

„Od včerajšieho večerného oznámenia dohody o navrhovanom rámci prímeria v Gaze bolo hlásených viacero výbuchov, najmä v severných oblastiach Gazy,“ uviedol jeden z predstaviteľov agentúry civilnej obrany s odvolaním sa na „sériu intenzívnych leteckých útokov“ na mesto Gaza.

Izrael by sa na základe dohody o ukončení vojny s palestínskym militantným hnutím Hamas mohol z vopred odsúhlasených častí Gazy začať sťahovať hneď, ako túto dohodu schváli izraelská vláda. Agentúru AP o tom informoval anonymný zdroj z Bieleho domu, podľa ktorého by následne Hamas mohol prepustiť zadržiavaných izraelských rukojemníkov. Americký prezident Donald Trump pre televíziu Fox News uviedol, že stať by sa tak mohlo už v pondelok, píše TASR.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v oficiálnom vyhlásení potvrdil, že v súvislosti s touto dohodou zvolá zasadnutie vlády, informoval portál The Times of Israel (TOI). „Veľký deň pre Izrael. Zajtra (štvrtok – pozn. TASR) zvolám vládu, aby dohodu schválila a priviedla všetkých našich drahých rukojemníkov domov,“ potvrdil.

