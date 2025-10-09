Nehodu len zázrakom prežil 7-ročný chlapček: Celé Slovensko smúti, vyjadril sa aj Pellegrini. Znalci skúmajú, čo sa stalo

Foto: Facebook/Martin Ridzoň

Nina Malovcová
TASR
Horehronie zasiahla obrovská tragédia.

Polícia začala pre stredajšiu (8. 10.) tragickú dopravnú nehodu medzi obcami Heľpa a Závadka nad Hronom trestné stíhanie pre prečin usmrtenia. Informovalo o tom na sociálnej sieti Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici. Zároveň spresnilo, že najmladšou obeťou nehody je 14-ročný chlapec.

Ďalších päť osôb, ktoré pri nehode zomreli, bolo vo veku 36, 35, 23, 28 a 20 rokov. „Jedna osoba – chlapček vo veku sedem rokov bol s ťažkými zraneniami prevezený do nemocnice,“ informovala polícia. Na miesto nehody boli prizvaní znalci z odboru cestnej dopravy a tiež z odboru súdneho lekárstva.

Vyšetrovanie pokračuje, príčiny tragédie zatiaľ nie sú známe

„Všetky okolnosti, za ktorých k tragickej zrážke vozidiel došlo, budú predmetom ďalšieho vyšetrovania a znaleckého skúmania,“ uviedla polícia. Na ceste I/66 medzi obcami Heľpa a Závadka nad Hronom sa v stredu večer zrazili dve osobné autá. Nehoda si vyžiadala šesť obetí a jednu zranenú osobu, ktorá bola prevezená do nemocnice. V oboch autách sa podľa Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity nachádzali rómske rodiny.

Úprimnú sústrasť rodinám a blízkym obetí vyjadril prezident SR Peter Pellegrini, ktorý na sociálnej sieti napísal „Je mi nesmierne ľúto tragédie, ktorá sa stala na ceste medzi obcami Heľpa a Závadka nad Hronom, kde vyhaslo šesť ľudských životov. Rodinám a blízkym vyjadrujem úprimnú sústrasť pri tejto bolestivej strate, ktorá im vzala ich najbližších.“

Úprimnú sústrasť rodinám vyjadril aj predseda Národnej rady SR Richard Raši, minister vnútra Matúš Šutaj Eštok, minister zdravotníctva Kamil Šaško aj splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Alexander Daško.

