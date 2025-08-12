Skvelé správy: Lenka Poláčková sa stala prvou Slovenkou na vrchole K2

Výstup bol v extrémne náročných podmienkach.

Horolezkyňa Lenka Poláčková sa stala prvou Slovenkou, ktorá dosiahla vrchol osemtisícovky K2. Na druhú najvyššiu horu sveta (8611 m) sa vybrala v dvojčlennej expedícii spoločne s manželom Jánom. Informoval o tom portál Everest Today.

Podľa webu zvládla Poláčková náročný výstup trasou Abruzzi Spur v stabilných, no náročných podmienkach. K2 sa pokúsila zdolať bez použitia doplnkového kyslíka. Bližšie informácie o výstupe však zatiaľ nie sú k dispozícii. Na K2 panujú mimoriadne náročné podmienky, keďže je na nej menej snehu než v predošlých rokoch.

Pre Poláčkovú je to druhá osemtisícovka po tom, čo v roku 2024 zdolala ako desiata žena na svete Mount Everest bez pomoci kyslíka a potom aj najvyššie vrcholy všetkých kontinentov vrátane aljašského Denali (Mount McKinley). Okrem Poláčkovej zdolali K2 v minulosti iba dvaja Slováci Peter Božík a Peter Hámor.

