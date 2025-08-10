Nečakaná dráma nad Českom: Let do Barcelony musel núdzovo pristáť v Prahe, člen posádky zostal na letisku

Foto: Facebook/Smartwings

Nina Malovcová
Členovi posádky letu do Barcelony sa náhle zhoršil stav.

Na palube letu z Varšavy do Barcelony sa v sobotu večer odohrala situácia, s ktorou cestujúci určite nerátali. Lietadlo spoločnosti Smartwings muselo urobiť neplánovanú zastávku v Prahe, pretože jednému z členov palubného personálu sa počas letu náhle zhoršil zdravotný stav.

Po jeho výmene sa let mohol opäť vydať smerom do Španielska. Podľa informácií portálu CNN Prima News a údajov webu FlightRadar24 sa lietadlo otočilo nad Havlíčkovým Brodom a zamierilo na Letisko Václava Havla v Prahe.

Oneskorenie trvalo takmer dve hodiny

„Let z Varšavy do Barcelony bol odklonený do Prahy z dôvodu zdravotnej indispozície člena palubného personálu,“ uviedla pre CNN Prima News hovorkyňa spoločnosti Smartwings Vladimíra Dufková. Dodala, že oneskorenie letu dosiahlo 1 hodinu a 52 minút a člen posádky musel zostať v Prahe. Po jeho nahradení mohol stroj pokračovať do cieľa.

Tento rok už v Prahe núdzovo pristávali viackrát

Pražské letisko má za sebou už viacero podobných incidentov. Len 2. mája tu núdzovo pristál súkromný tryskáč Learjet 45 spoločnosti Redstar Aviation, ktorý smeroval z Nemecka do Turecka. Približne 20 minút po vzlete hlásil stratu pretlaku, a preto musel zmeniť trasu. Chod letiska bol vtedy prerušený na takmer pol hodiny.

V marci zas pristával núdzovo stroj spoločnosti Ryanair na linke z Poľska do Veľkej Británie. Dôvodom bolo hlásenie o dyme na palube. Aj v tomto prípade išlo len o krátke prerušenie prevádzky a nikto neutrpel žiadne zranenia.

