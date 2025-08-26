Tento článok nie je vhodný pre ľudí mladších ako 18 rokov
Skutočná pravda vyšla po 15 rokoch na povrch: Toto si v šokujúcom filme, ktorý zakázali v 46 krajinách, diváci nevšimli

Foto: MovieStillsDB

Zuzana Veslíková
Pri toľkých brutálnych scénach mohla ľuďom ujsť jeho skutočná pointa.

Keď sa povie kontroverzný film, mnohým napadnú predovšetkým dve klasiky v tomto žánri – Ľudská stonožka a Srbský film. Teraz bude reč o tom druhom. Svoju šokujúcu premiéru si odbil v roku 2010 a mnohí majú pred ním aj po rokoch rešpekt. Americký producent Stephen Biro sa rozhodol pripraviť o tejto snímke dokument a ukázať ju v novom svetle. Prezradil, že je v nej ukryté oveľa hlbšie posolstvo, než sa niekomu môže zdať. 

Čo robí film natoľko šokujúcim, že ho zakážu až v 46 krajinách? Srbský film z réžie Srdjana Spasojeviča ukazuje v hlavnej úlohe bývalého pornoherca Miloša, ktorého s rodinou sužuje finančná tieseň. Prijme posledný kšeft, aby potom mohol spolu so svojou ženou a synom odísť z utláčaného Srbska a finančne ich zabezpečiť. Keď však prácu berie, netuší, čo všetko ho to bude stáť. Snímka je plná zvrátených scén, ktoré zvládnu iba naozaj silné žalúdky.

Srbský film, foto: MovieStillsDB

Vidí v ňom oveľa viac než kontroverziu, o ktorej sa hovorí

Producent Stephen Biro pre portál Metro prezradil, prečo sa rozhodol po 15 rokoch priviesť na svet dokument s názvom A Serbian Documentary zo zákulisia Srbského filmu. Priznal, že snímka ho očarila okamžite po tom, ako ju videl. Bol mu zaslaný screener, aby sa rozhodol, či chce stáť za jeho distribúciou. Napriek tomu, že bol z nej unesený, Srbský film dostala do distribúcie konkurencia. Neskôr pomáhal režisérovi žalovať spoločnosti, ktoré ho vydávali a tvorcu okrádali.

Keď sa dostal k nezverejneným materiálom, prišiel s nápadom vytvoriť dokument. A prezradil, aký bol skutočný zámer Srbského filmu, aj keď popri kontroverzii mnohým ušiel.

Kritiku odsúdil

„Srbsko si prešlo genocídou. To bol celý zmysel filmu. Preto sú v ňom scény, ktoré sú pre bežných ľudí priveľa,“ objasnil. Dokonca má odrážať cenzúru, s ktorou sa tvorcovia v Srbsku stretli.

Nový dokument sa snaží šokujúcu stránku Srbského filmu obhájiť. Biro dodal, že väčšina skeptikov ho vlastne vôbec nikdy nevidela, len si o ňom niečo prečítala na Wikipédii. Taktiež sa mu nepáči, že je v mnohých krajinách zakázaný dodnes.

