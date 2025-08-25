Tento nový seriál musíte vidieť: Udrží vás v napätí od začiatku do konca, ale aj rozosmeje. Má skvelé herecké obsadenie

Záznam zo snímky Bora, foto: Oneplay/Film Kolektiv/Peter Žákovič

Klaudia Oselská
Tip na seriál
Podozrievať budete každého.

Keď ho začnete pozerať, nebudete s tým vedieť prestať, až kým nezistíte, kto je vrah. Je ideálny na seriálový maratón. Napätie graduje s každou epizódou, atmosféra hustne a zdanlivo obyčajné situácie sa menia na hru o život. Podozrenie padá na každého.

Nová československá kriminálna miniséria s názvom Bora, ktorá sa natáčala v Chorvátsku, vás úplne pohltí už od prvej minúty. Táto detektívna komédia s pikantnou dávkou čierneho humoru je inšpirovaná príbehmi Agathy Christie.

Na odľahlom majáku uprostred Jadranského mora, na zážitkovom kurze s názvom Stretnutie so smrťou, sa stretne skutočne pestrá skupina Slovákov a Čechov. Bývalý vojak, ktorý slúžil v Afganistane, rozvedená žena, ktorá má vášeň pre ezoteriku, emancipovaná feministka, ktorá je bývalou trestankyňou, tichý IT špecialista, náboženský fanatik, nenápadná mladá žena a jeden námesačný muž.

Extrémna búrka, prezývaná Bora, ich však úplne odreže od civilizácie. Nemôžu sa dostať na pevninu, nemajú prístup k telefónu a navyše postupne nachádzajú zavraždené telá viacerých členov kurzu. Sebarozvojový kurz sa tak premení v nočnú moru a v hľadanie vraha. Podozriví sú všetci.

Pri pozeraní seriálu budete zaručene v napätí od začiatku do konca. Podozrievať budete naozaj každého.

Natáčanie prebiehalo v Chorvátsku

Dej sa síce odohráva na fiktívnom chorvátskom ostrove, avšak natáčalo sa v skutočných chorvátskych lokalitách, ako napríklad na ikonickom majáku Porer pri Istrii, v meste Pula a v malebnom Rovinji.

Tešiť sa môžete aj na prvotriedne herecké obsadenie – Tomáš MaštalírZuzana MauréryJozef Vajda, Daniel Fischer, Maroš Kramár, Richard Autner, Vojtěch Kotek, Ján Révai a Aňa Geislerová.

Záznam zo snímky Bora, foto: Oneplay/Film Kolektiv/Peter Žákovič

Má hodnotenie 64 %

Na filmovom portáli ČSFD seriálu svieti slušné hodnotenie – 64 %. Diváci chvália najmä napínavý dej a zápletky, ktoré vám vyrazia dych.

„Seriál presne podľa môjho detektívneho gusta! Mám rád bohatý príbeh s mnohými postavami, v ktorom sú adekvátne servírované šokujúce a prekvapivé zvraty. Navyše veľmi silné československé herecké obsadenie v chorvátskych scenériách. Pritom tvorcovia dokážu vážne témy odľahčiť a neboja sa aj ostrejšieho humoru,“ vyzdvihuje jeden z divákov.

„Nebolo to zbytočne naťahované a adekvátne napínavé. Niektoré zvraty sa dali odhaliť dopredu, ale aj tak som bol stále v napätí.“

„Od začiatku ma to bavilo a rozosmievalo.“

„Na československé pomery veľmi dobrá kriminálka, človek sa aj párkrát zasmeje a niekoľkokrát otvorí ústa od prekvapenia,“ dodávajú ďalší diváci.

Seriál Bora si môžete pozrieť na streamovacej platforme Voyo.

