Skúsený náborár radí, ako by ste sa mali pripraviť na pracovný pohovor: Na túto vec nezabudnite

Podľa náborára by ste sa pri príprave na pracovný pohovor mali riadiť niekoľkými základnými krokmi. Dôležité je venovať pozornosť detailom, ktoré môžu rozhodnúť o úspechu.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

Skúsený náborár s takmer dvoma desaťročiami praxe — Lee Harding, sa vo svojom videu na TikToku podelil o podrobný návod ako sa pripraviť na pracovný pohovor.

Lee Harding vo videu hovorí, že ak ste boli pozvaný na pohovor, tak ste na základe vášho životopisu v očiach potenciálneho zamestnávateľa vhodný kandidát na danú pracovnú pozíciu.

Riaďte sa týmito základnými bodmi

Podľa náborára by ste sa pri príprave na pracovný pohovor mali držať týchto základných vecí. Ako prvé by ste mali poznať popis práce, ktorý sa uvádzal v inzeráte, na základe ktorého ste sa na pracovnú ponuku prihlásili. Hoci to môže znieť ako niečo absolútne zrejmé, skutočne poznať popis práce neznamená si ho len prečítať.

Sústrediť by ste sa mali najmä na to, aké sú kľúčové znalosti a skúsenosti, ktoré pracovná pozícia vyžaduje a zhodnotiť, do akej miery ich spĺňate. Okrem toho by ste tiež mali dôkladne poznať váš životopis.

Pred pohovorom by ste si mali naštudovať čo najviac informácií o firme, najmä to, kto sú jej klienti a konkurencia, prečo daná spoločnosť vôbec existuje a čo je jej hlavným cieľom.

Podľa náborára by ste informácie nemali hľadať len na googli, ale aj na sociálnych sieťach, najmä na LinkedIne.

Harding tiež radí, že ak viete, kto bude s vami viesť rozhovor, mali by ste si vyhľadať informácie aj o danom človeku, ale tiež aj o majiteľovi firmy. Sústrediť by ste sa mali najmä na ich „kariérnu cestu“. Rovnako si môžete vyhľadať informácie aj o zamestnancoch firmy. Opäť by ste nemali informácie hľadať len na googli, ale aj na sociálnych sieťach.

Ďalej by ste sa mali pripraviť na najčastejšie otázky, na ktoré sa zamestnávatelia zvyknú pýtať na pohovore. Tieto otázky aj s radami ako na ne správne odpovedať, sme podrobne spísali v našom článku.