Toto je najhoršia otázka, akú môžete dostať na pohovore: Skúsený náborár radí, ako by sme mali odpovedať

Pracovný pohovor môže byť veľmi stresujúci, najmä keď neviete, aké otázky vám budúci zamestnávateľ môže položiť. Skúsený náborár odhalil, aké sú najčastejšie otázky na pohovoroch a zároveň ponúkol rôzne tipy a rady, ako by ste mali odpovedať, aby ste urobili dojem.

Skúsený náborár s takmer dvoma desaťročiami praxe — Lee Harding, vo svojom videu na TikToku zdieľal podrobný návod, ako odpovedať na bežné otázky, na ktoré musíte odpovedať na takmer každom pohovore do novej práce.

Toto sú najčastejšie otázky, na ktoré sa zamestnávatelia pýtajú na pohovore

Lee Harding vo videu hovorí, že prvá najčastejšia otázka, ktorú môžete dostať na pohovore je, aby ste povedali niečo o sebe. Harding tvrdí, že väčšina ľudí si myslí, že musí rozprávať minimálne 3 minúty o svojich skúsenostiach a schopnostiach a v podstate len rozprávajú to isté, čo uviedli vo svojom životopise, a to je obrovská chyba.

Ďalšia veľmi častá otázka je, prečo chcete v danej firme pracovať. Podľa náborára sa váš budúci šéf chce len uistiť, že ste si zisťovali niečo o danej firme. Preto si vždy pred pohovorom nájdite o firme, v ktorej chcete pracovať, dostatok informácií a vyberte si jednu informáciu, ktorá podľa vás vyzerá najatraktívnejšie.

Na pohovore vám tiež môžu položiť otázku, prečo by mali zamestnať práve vás. Pri tejto otázke spomeňte vaše kľúčové skúsenosti a schopnosti, ktoré sú na danú pracovnú pozíciu nevyhnutné.

Veľmi bežná otázka je aj to, kde sa vidíte o 5 rokov. Harding tvrdí, že v žiadnom prípade by ste nemali odpovedať niečo na spôsob, že vidím sa v tejto práci, ale mali by ste byť viac špecifický. Napríklad, že chcete byť expert na určitú vec, alebo sa chcete naučiť viac o niečom konkrétnom.

Budúci zamestnávateľ sa vás tiež môže opýtať, prečo odchádzate z vašej súčasnej práce. Určite by ste nemali hovoriť nič o tom, že ste v súčasnej práci nespokojný a podobne. Mali by ste povedať, že odchádzate, pretože chcete osobnostne rásť a naučiť sa nové veci.

Toto je najhoršia otázka, akú môžete na pohovore dostať

Za jednu z najhorších otázok, ktoré môžete dostať na pohovore, označil otázku, čo je vaša najväčšia slabosť. Podľa neho absolútne nezáleží na tom, akú slabosť si vyberiete, dôležité je, aby nijako nesúvisela s prácou, o ktorú sa uchádzate. Záleží len na tom, že ukážete, že nie ste perfektný, ale viete o tom a zároveň pracujete na zlepšení.