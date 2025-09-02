Kráľovská expertka upozornila na strategický krok Meghan: Nechala Harryho bokom, aby všetka pozornosť patrila jej

Druhá séria lifestylovej relácie S láskou, Meghan vzbudila veľký rozruch. Kým verní fanúšikovia vojvodkyne zo Sussexu si vychutnávali návrat ich obľúbenkyne na obrazovky, recenzenti sa k jej televíznemu projektu postavili omnoho prísnejšie.
Chýbajúce rodinné momenty a sústredenie sa výlučne na Meghan vyvolali sériu otázok o skutočných zámeroch programu. Magazín Mirror uviedol, že kráľovská expertka Jennie Bond v tom vidí strategický krok Meghan, zatiaľ čo britské médiá ako The Telegraph či The Guardian ponúkli nekompromisné recenzie.
Reflektory iba na Meghan
Podľa expertky Jennie Bond sa Meghan vedome rozhodla postaviť do centra pozornosti a neťahať do relácie svojho manžela ani deti. „Myslím, že Meghan je veľmi rozumná, keď necháva pozornosť sústredenú na seba. Toto je jej dieťa, jej projekt a myslím, že Harry sa úmyselne drží bokom, aby reflektory svietili na jeho manželku,“ uviedla pre magazín.
Bond zdôraznila, že aj keď vojvodkyňa v rozhovoroch so svojimi hosťami rodinu spomína, koncept programu zostáva jasne zameraný na jej vlastný životný štýl a imidž. „V novej sérii o ňom z času na čas hovorí a spomína aj svoje deti,“ dodala. „Ale toto je lifestylová relácia o varení, tvorení a rozhovoroch s jej hosťami. Nie je to o tom, že je vydatá za princa. Je to o tom, že je influencerka a predáva svoje produkty. A zdá sa, že jej to celkom funguje,“ vyjadrila sa Jennie.
