Skandovali heslá ako „Sloboda Palestíne“ a „Nech žije flotila“. Do Atén priletelo 161 aktivistov z flotily Global Sumud

Foto: TASR/AP Photo/Ons Abid

TASR
Matej Mensatoris
Izraelsko-palestínsky konflikt
Do Atén priletelo 161 aktivistov z flotily Global Sumud.

Do Atén v pondelok priletelo 161 aktivistov z flotily Global Sumud, ktorých minulý týždeň zadržali izraelské sily. Grécke ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že ide o občanov 16 európskych štátov, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.

Pristáli v Aténach

V Aténach pristál špeciálny repatriačný let s 27 gréckymi občanmi, ktorí boli súčasťou flotily Global Sumud,“ oznámil rezort diplomacie vo vyhlásení. Ministerstvo objasnilo, že na palube sa okrem Grékov nachádzalo ďalších 134 ľudí z 15 krajín.
Na letisku ich skandovaním hesiel ako „Sloboda Palestíne“ a „Nech žije flotila“ privítali aktivisti s obrovskou palestínskou vlajkou.

Účastníci iniciatívy, ktorú Izrael označuje ako „mediálny trik“, chceli do Pásma Gazy na lodiach dopraviť humanitárnu pomoc a prelomiť izraelskú námornú blokádu palestínskej enklávy trvajúcu od roku 2007. Izraelské námorné sily od stredajšieho večera zastavili všetky plavidlá z flotily a zadržali vyše 400 aktivistov. V uplynulých dňoch Izrael deportoval viac než stovku z nich do Turecka. V pondelok izraelské ministerstvo zahraničných vecí informovalo, že deportovalo 171 ďalších aktivistov.

Slovenské ministerstvo zahraničných vecí v pondelok oznámilo, že z Izraela prepustili aj Slováka Petra Švestku. Podľa šéfa slovenskej diplomacie Juraja Blanára sa na palube lietadla ministerstva obrany nachádzali aj deviati občania Holandska, Kanady a Spojených štátov.

AFP s odvolaním na izraelské ministerstvo informuje, že v Izraeli je naďalej zadržaných 138 aktivistov z tejto flotily.

