Bola som deportovaná: Žena na letisku prežila peklo pre nevinnú chybu. Na toto si dajte obrovský pozor

Ilustračná foto: Unsplash / Arnaud 25, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Michaela Olexová
Rebecca McCurry spolu s tromi priateľmi dorazila v júli do marockého mesta Marrákeš.

Mala veľké očakávania, no namiesto bezstarostnej cesty prežila nočnú moru. Príšerný sled udalostí pritom spustil drobný omyl, ktorý sa môže stať každému z nás. Pri výstupe z lietadla si zabudla cestovný pas na palube. 

„Mať pri sebe pas, je, samozrejme, moja povinnosť. Uvedomila som si však, že ho nemám, len päť minút po pristátí,“ povedala 22-ročná Rebecca. O incidente informoval MailOnline.

„Povedala som to zamestnancom na letisku a tí ma uistili, že to nie je žiadny problém a že o tom dajú vedieť ľuďom z Ryanairu. Ponúkla som sa, že sa poň vrátim sama, no späť do lietadla ma nepustili.“ Minúty ubiehali a v Rebecce rástol pocit paniky.

„Potom za mnou prišiel zamestnanec Ryanairu a povedal, že celé lietadlo prehľadali, ale môj pas nenašli.“

Ak by lietadlo prehľadali poriadne, pas by podľa nej určite našli

Rebecca si myslí, že kontrola lietadla neprebehla dôkladne. Pas totiž počas ďalšieho letu objavil iný cestujúci a ležal presne na tom mieste, kde ho zabudla. Podľa nej je teda vylúčené, aby ho zamestnanci počas prehľadávania prehliadli.

Situácia na letisku však eskalovala. Rebeccu začali vypočúvať štyria policajti, pričom sa údajne vôbec nesprávali profesionálne. Tvrdí, že sa jej posmievali, oslovovali ju ako „malé dievčatko“ a snažili sa ju zastrašiť.

Ilustračná foto: Unsplash

Policajti jej údajne povedali, že pravdepodobne bude musieť čakať päť dní na deportačný let do Edinburghu, a to napriek tomu, že lietadlo, ktorým priletela, ešte stále stálo na letisku. Rebecca trpí chronickou bolesťou a počas trojhodinového vypočúvania prežívala extrémny stres. Niekoľkokrát mala dokonca prísť o vedomie.

Po vypočúvaní ju nechali čakať vo fastfoodovej reštaurácii. Nakoniec bola po 11 hodinách deportovaná do anglického Manchestru. Žena tvrdí, že urýchliť deportáciu mohli aj preto, že počas vypočúvania klamala o tom, že komunikovala s právnikom.

Svoje cestovné doklady nikdy nepustite z ruky

Celý mesiac po incidente sa snažila získať svoj pas späť a negatívna skúsenosť v nej zanechala hlbokú stopu. Chce preto ostatných varovať, aby si svoje doklady vždy dôkladne strážili.

„Táto skúsenosť vo mne zanechala strach z lietania a veľkú úzkosť. Nedávno som sa opäť pokúsila nastúpiť na palubu, aby som svojmu strachu čelila. Bola som však na smrť vydesená a neustále som si predstavovala, že ma znova deportujú,“ priznáva.

Hovorca spoločnosti Ryanair uviedol: „Pasažier stratil 31. júla pas na palube počas letu z Edinburghu do Marrákeša a následne mu bol odopretý vstup do mesta. Na žiadosť miestnych úradov spoločnosť Ryanair presunula tohto cestujúceho na ďalší dostupný let do Spojeného kráľovstva ešte v ten istý deň.“

Dodal, že povinnosťou každého pasažiera je mať pri sebe všetky potrebné cestovné dokumenty. „V tomto prípade mal pasažier povinnosť preukázať sa pasom po prílete na letisko v Marrákeši. Keďže to neurobil, vstup do krajiny mu bol oprávnene odmietnutý. Ryanair odovzdáva všetky stratené predmety do kancelárie strát a nálezov na každom letisku. Keď posádka našla pas cestujúceho, odovzdala ho kancelárii strát a nálezov v Edinburghu.“

