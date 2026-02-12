Sisa Lelkes Sklovská prežíva veľký smútok: Navždy sa rozlúčila s blízkym priateľom

Navždy odišiel človek, ktorý svojimi textami a humorom zanechal nezmazateľnú stopu v hudbe aj v srdciach blízkych.
Speváčka Sisa Lelkes Sklovská venovala Mariánovi Brezánimu na sociálnej sieti Instagram fotografiu spolu s niekoľkými dojímavými slovami. Vo svojom odkaze pripomenula dlhoročnú spoluprácu, silné priateľstvo aj umelecké puto, ktoré ich spájalo pri tvorbe muzikálov, oratórií i piesní, a zároveň poukázala na stratu výnimočnej osobnosti slovenskej hudobnej scény.
Ako uvádzajú Topky, hudobník a textár Marián Brezáni zomrel v stredu v Bratislave vo veku nedožitých 60 rokov, pričom túto informáciu pre TASR potvrdil jeho syn. Správa zasiahla nielen rodinu a priateľov, ale aj množstvo umelcov a fanúšikov, ktorí si uvedomujú rozsah jeho tvorby i významný prínos pre slovenskú hudobnú kultúru.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Dojímavé slová Sisy Sklovskej
„Dnes ráno nás opustil úžasný človek, nenahraditeľný textár, môj veľký priateľ Marián Brezáni. Bol autorom všetkých mojich pôvodných slovenských muzikálov, rockových oratórií, piesní a mnohých diel. Jeho svojský humor, ktorý som obdivovala, vždy dobrá nálada mi budú navždy veľmi chýbať. Buď šťastný v umeleckom nebi,“ napísala speváčka so smútkom.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Sisine úprimné slová nevyjadrujú len bolesť zo straty, ale aj hlbokú úctu k človeku, ktorý stál pri mnohých umeleckých projektoch a výrazne ovplyvnil jej tvorivú cestu.
Nahlásiť chybu v článku