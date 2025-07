Spočiatku o nej pochybovali, dnes ju milujú. Herečka zo Sľubu prehovorila o obrovskom strese z účinkovania

Mnohí ju poznajú ako úspešnú komičku, o to viac ich zaskočilo, keď sa objavila na televíznych obrazovkách v úspešnom retro seriáli. Samotnú Simonu ponuka na účinkovanie v Sľube veľmi potešila a postavu prostorekej upratovačky Olinky si užívala. Hoci možno povedať, že si tým splnila svoj sen, nebolo to pre ňu jednoduché a ovládol ju stres, čo je prirodzené, keďže mala hrať vedľa zvučných hereckých mien.

Živí ju zmysel pre humor a vtipné pohotové hlášky, čo bolo vidieť aj v markizáckej rannej šou Teleráno, kam zavítala a prezradila niečo o svojom pôsobení v Sľube a stvárnení seriálovej Olinky. Očividne sa jej kariéra, ktorá spočíva vo vypredaných sálach, kde mnohých zabáva na pódiu svojimi žartovnými slovami, posunula novým smerom a to rovno do úspešného seriálu.

Herectvo ju lákalo

Ponuka na účinkovanie v Sľube v nej vyvolala veľkú radosť. „Tak to upratovanie bola vždy moja veľká záľuba. Mňa zavolali upratať a nejako si to natočili…“ uviedla so smiechom Simona a pokračovala: „Je pravda, že ja som si to chcela vždy vyskúšať, nikdy som sa netajila tým, že keď som bola mladšia, chcela som byť herečka. A tým, že som bola väčšia, mi bolo odporúčané radšej nemíňať zbytočne peniaze na prihlášku herectva, činohry, tak som radšej podnikala, otehotnela a rozviedla sa a potom som začala byť komičkou. Pritom som si povedala, že nevadí, že som väčšia.“

Simona je šťastná, že si mohla vyskúšať herectvo a ešte k tomu postavu, pri ktorej nezáleží na konfekčnej veľkosti. Ponuku účinkovať v Sľube jej oznámil manažér, pričom do toho šla s obrovským stresom, keďže tam mala hrať so známymi hercami. Predsa len, keď je na pódiu ako komička, je tam sama za seba, no iné je to v seriáli. Aj preto mala rešpekt, a tak sa naučila texty do takej podoby, že by ich vedela odrecitovať aj o polnoci.

Čo jej pripomínala seriálová postava?