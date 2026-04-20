Veľká premena komičky Simony First: Už to nie je tá istá osoba, mení sa na niekoho nového

Slnečné dni nás prirodzene lákajú k zmenám. Zatiaľ čo niekto len prevetrá skriňu, obľúbená komička sa pustila do o niečo väčšej premeny a rozhodla sa prekonať samu seba.
Simona First má za sebou poriadne rušné mesiace. Od konca júna, kedy porodila dcérku Amalu, sa v podstate nezastavila a popritom si stihla odskočiť pred kamery, kde ako nezabudnuteľná upratovačka Olinka v seriáli Sľub pobavila celé Slovensko.
Najnovšie sa však fanúšikom na Instagrame zverila s tým, ako toto intenzívne obdobie vlastne prežíva. Aj keď sme pri nej a jej manželovi Joeovi Trendym zvyknutí hlavne na kopec humoru, Simona tentoraz ukázala, že vie byť aj vážna. S dávkou sebairónie otvorila tému, ktorá trápi mnohé ženy, ako sa v tom kolotoči okolo rodiny a práce nezblázniť a popri všetkých tých nových povinnostiach nestratiť samu seba.
Rozhodla sa vhupnúť do farebného sveta
Simona fanúšikom bez okolkov priznala, že v nej dozrel čas na výrazný reštart, a to nielen vizuálny, ale najmä ten vnútorný. Svoju novú životnú kapitolu sa rozhodla otvoriť s príznačným pokojom a tou povestnou dávkou sebairónie, vďaka ktorej si fanúšikov dávno získala na svoju stranu.
„Zase začína farebná éra. S príchodom slnka sa stalo, že som si len tak umyla vlasy a následne donútila muža pod vyhrážkou blízkeho konfliktu, aby ma dôkladne odfotil,“ napísala s vtipom hneď na úvod. Za úsmevnými slovami sa však skrýva hlbšie posolstvo o sebaprijatí.
Premena, ktorou prechádza, nie je len o novom outfite, ale o prijatí faktu, že človek sa v priebehu života mení. „Už to nie som ja, som niekto iný a snažím sa ním pomaly stať. Chcem si myslieť, že je to tak dobré,“ priznala otvorene.
