Veľká premena komičky Simony First: Už to nie je tá istá osoba, mení sa na niekoho nového

Frederika Lyžičiar
Energiou doslova srší.

Slnečné dni nás prirodzene lákajú k zmenám. Zatiaľ čo niekto len prevetrá skriňu, obľúbená komička sa pustila do o niečo väčšej premeny a rozhodla sa prekonať samu seba.

Simona First má za sebou poriadne rušné mesiace. Od konca júna, kedy porodila dcérku Amalu, sa v podstate nezastavila a popritom si stihla odskočiť pred kamery, kde ako nezabudnuteľná upratovačka Olinka v seriáli Sľub pobavila celé Slovensko.

Najnovšie sa však fanúšikom na Instagrame zverila s tým, ako toto intenzívne obdobie vlastne prežíva. Aj keď sme pri nej a jej manželovi Joeovi Trendym zvyknutí hlavne na kopec humoru, Simona tentoraz ukázala, že vie byť aj vážna. S dávkou sebairónie otvorila tému, ktorá trápi mnohé ženy, ako sa v tom kolotoči okolo rodiny a práce nezblázniť a popri všetkých tých nových povinnostiach nestratiť samu seba.

 

Rozhodla sa vhupnúť do farebného sveta

Simona fanúšikom bez okolkov priznala, že v nej dozrel čas na výrazný reštart, a to nielen vizuálny, ale najmä ten vnútorný. Svoju novú životnú kapitolu sa rozhodla otvoriť s príznačným pokojom a tou povestnou dávkou sebairónie, vďaka ktorej si fanúšikov dávno získala na svoju stranu.

„Zase začína farebná éra. S príchodom slnka sa stalo, že som si len tak umyla vlasy a následne donútila muža pod vyhrážkou blízkeho konfliktu, aby ma dôkladne odfotil,“ napísala s vtipom hneď na úvod. Za úsmevnými slovami sa však skrýva hlbšie posolstvo o sebaprijatí.

 

Premena, ktorou prechádza, nie je len o novom outfite, ale o prijatí faktu, že človek sa v priebehu života mení. „Už to nie som ja, som niekto iný a snažím sa ním pomaly stať. Chcem si myslieť, že je to tak dobré,“ priznala otvorene.

Fanúšikovia nešetrili chválou

Odporúčané články
Usmernenie k sviatku na 8. mája: Takto môžu postupovať firmy, takto zamestnanci. Pozrite si prehľad
Horský vodca: V prípade búrky je len jedno riešenie. Výstup na Gerlach stojí od 440 eur
Andrea žije v Egypte, kde majú najchudobnejší 50 eur na mesiac. Travička zo Šiah si odsedela len 2 roky
Celý národ v tejto krajine už roky „nič“ nechce: Kedysi viedol svet, dnes je ohrozené všetko
Strieľali ich do tyla a ubili bodákmi. Rusi v katynskom lese zavraždili 26-tisíc Poliakov, vinu hádzali na nacistov
Andrea žije v Egypte: Najchudobnejší majú 50 eur na mesiac. Veľa Egypťanov sa snaží nájsť si partnerku zo zahraničia
Topí sa v peniazoch, obviňujú ju z propagandy podobnej nacizmu. Nad Sydney Sweeney slintá aj Trump
Napožičiavala si 150-tisíc eur, kamarátkam dávala do kávy jed. Travička zo Šiah si odsedela len 2 roky
Guľka mu preletela cez mozog, žil ešte 9 hodín. Posledné hodiny Abrahama Lincolna nenaznačovali, čo príde
Jana Majeská o seriálovej Helge: Snaží sa, ako najlepšie vie, vzťah s Dávidom by mal jeden háčik
Za týždeň v Chorvátsku zaplatíte len 300 eur. Slováci si môžu užiť lacnú dovolenku pri mori
Peter Weiss v 1 na 1: Po prehre Orbána Ficova vláda zintenzívni vzťahy s Ruskom. Stúpnu aj ruské operácie na Slovensku
