Fotografia Simony First s dcérkou vyvolala diskusiu: Fanúšikovia riešia, na koho sa malá Amala podobá

Dojemná fotografia mamy s dcérkou vyvolala na sociálnych sieťach vlnu nežných reakcií. Sledujúci sa nevedeli zhodnúť, po kom je malé dievčatko podobné, no v jednom mali jasno – ide o výnimočne krásny moment.
Mnohí poznajú Simonu First ako úspešnú komičku, o to väčším prekvapením pre nich bolo jej účinkovanie v obľúbenom retro seriáli Sľub, kde si zahrala prostorekú upratovačku Olinku. So svojím partnerom, komikom Joeom Trendym, vlastným menom Teodor First, tvorí manželský pár, pričom pred Vianocami na sociálnej sieti oznámila radostnú novinku o očakávaní bábätka a 24. júna 2025 priviedla na svet dcérku Amalu.
Simona je už mamou syna Damiána a materstvo sa stalo prirodzenou súčasťou jej každodennosti. Na Instagrame zverejnila nežnú fotografiu so svojou čochvíľa sedemmesačnou dcérkou Amalou, ktorá medzi fanúšikmi opäť vyvolala množstvo pozitívnych reakcií aj diskusiu o tom, na koho sa malé dievčatko viac podobá.
Nežný moment, ktorý by si priala zastaviť
Samotná Simona k fotografii pridala jednoduchú, no silnú myšlienku: „Dnes som si tak vravela, že toto by mohlo trvať večne,“ napísala k spoločnej fotografii s čím sa stotožnia určite viaceré mamy.
Záber mamy s dcérkou tak nie je len peknou fotografiou, ale aj pripomienkou krehkého obdobia, ktoré sa síce nedá zastaviť, no dá sa naplno prežiť.
