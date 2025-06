Šimkovičová dostala balík, ktorý sa jej nebude páčiť: Anticenu si neprevzala, výzvu na odstúpenie dostala v dúhovej vlajke

Martina Šimkovičová, nominantka SNS a aktuálna ministerka kultúry, sa stala víťazkou ankety Homofób roka. Ocenenie si však neprevzala. Aktivistky z organizácie Dúhové Slovensko sa ju niekoľko dní pokúšali kontaktovať, no neúspešne. Na ministerstve jej preto zanechali nielen symbolickú anticenu, ale aj výzvu na odstúpenie z funkcie.

Ako informoval Inštitút ľudských práv (IĽP), ktorý anketu organizuje v spolupráci s Dúhovým Slovenskom, ministerka získala 100 650 hlasov, čo predstavuje 55 % z celkového počtu. Do hlasovania sa zapojilo rekordných 183-tisíc ľudí. Koordinátorka Dúhového Slovenska Zuzana Slamená uviedla, že kontaktovať ministerku nebolo možné.

Pridali aj výzvu na odstúpenie

„Snažili sme sa pani Šimkovičovú niekoľko dní na ministerstve nájsť, ale nepodarilo sa. Zamestnanci nám povedali, že tam ani veľmi nechodí, tak sme jej to nechali v budove s tým, že to doručia do jej kancelárie.“ Doplnila, že k anticene pridali aj knihu pre tínedžerov o LGBTI+ ľuďoch a o škodlivosti homofóbie, dúhovú vlajku a návrh abdikačného listu.

„Zabalili sme jej to do dúhovej vlajky. Pridali sme ale aj výzvu na odstúpenie a návrh abdikačného listu, ktorý by podľa nás mala podpísať. Okrem šírenia homofóbie, rasizmu a antisemitizmu aj ničí slovenskú kultúru. Bolo by pre všetkých lepšie, keby robila niečo, čo jej ide – nevieme síce, čo to je, ale určite nič z toho, čo robila doteraz.“

Rekordná účasť, kontroverzné víťazstvo

Šimkovičová v ankete porazila ďalších nominovaných, ako napríklad bývalého tenistu Martina Kližana či poslanca Rudolfa Huliaka. Anketa sa každoročne koná pri príležitosti Medzinárodného dňa proti homofóbii a transfóbii (IDAHOT) a hlasovať môže ktokoľvek prostredníctvom webu ludskeprava.sk/homofob.

„Hanba pre Slovensko“

Riaditeľ Inštitútu ľudských práv Peter Weisenbacher upozornil na dlhodobé správanie ministerky. „Správanie a výroky ministerky kultúry sú smutnou vizitkou pre vládu a veľmi sa čudujem, že stále zotrváva vo svojej funkcii. Odhliadnuc od deštrukcie kultúrnych ustanovizní, dosadzovania nekompetentných ľudí na významné pozície a podozrení z klientelizmu už opakovane dokázala, že šírenie dezinformácií, nenávisti a rozdeľovanie spoločnosti má ako pracovnú metódu.“

Weisenbacher zároveň vyzval aj prezidenta Petra Pellegriniho a stranu Hlas, aby zaujali jasný postoj. „Pani Šimkovičová robí nielen zle na Slovensku, ale aj hanbu v zahraničí.“

Anticena, ktorú si málokto prevezme

Trofejou pre víťaza ankety je piktogram – zdeformovaná tvár s nápisom „4 %“, ktorý odkazuje na odhadovaný podiel neheterosexuálnych ľudí v populácii. Ocenenie si však doteraz väčšina víťazov neprevzala. Výnimkou bol len Andrej Danko, ktorý po osobnom stretnutí s aktivistami priznal, že niektoré jeho výroky boli nevhodné, a verejne ich korigoval.

V minulosti cenu získali aj Štefan Kuffa za výrok o topení gejov, Anna Záborská, Marián Kotleba, či arcibiskup Orosch za slová znevažujúce obete útoku na Zámockej ulici.