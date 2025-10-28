Silné zemetrasenie prebudilo obyvateľov viacerých miest: Triasli sa domy aj ulice, cítili ho stovky kilometrov od epicentra

Západom Turecka v pondelok večer otriaslo zemetrasenie s magnitúdou 6,1, uviedol úrad pre zvládanie katastrof a núdzových situácií AFAD. Jeho hypocentrum sa nachádzalo v hĺbke takmer šesť kilometrov v okrese Sindirgi v provincii Balikesir.
Prípadné obete ani materiálne škody bezprostredne nehlásili, informuje TASR podľa správy agentúry AFP. Zemetrasenie udrelo o 22.48 h miestneho času (20.48 h SEČ) severovýchodne od Sindirgi. Americký geologický úrad (USGS) jeho magnitúdu bezprostredne odhadol na 6,0 až 8,0.
Otrasy bolo cítiť aj v Istanbule a Izmire
Otrasy bolo podľa agentúry Anadolu cítiť v mnohých oblastiach na pobreží Marmarského a Egejského mora, „aj v najväčšom tureckom meste Istanbul na severozápade alebo tiež v Izmire, ktorý leží na západe krajiny“. Turecko sa nachádza na viacerých zlomových líniách, preto sú tam otrasy zeme pomerne časté.
6.0 earthquake, 8 km SE of Sındırgı, Turkey. Oct 27 19:48:29 UTC (18m ago, depth 10km). https://t.co/H6gRvB5s6a
— Turkey News (@Turkey) October 27, 2025
V auguste pri zemetrasení s magnitúdou 6,1, ktoré udrelo taktiež v meste Sindirgi, zahynula jedna osoba a desiatky sa zranili.
Pripomienka katastrofy z februára 2023
Vo februári 2023 si otrasy s magnitúdou 7,8 na juhu Turecka – vôbec najničivejšie v jeho modernej histórii – vyžiadali viac než 53 000 obetí. Zničené alebo poškodené boli státisíce budov v 11 provinciách. Ďalších 6000 ľudí prišlo o život v severných oblastiach susednej Sýrie. Desiatky tisíc ľudí utrpeli zranenia.
🚨BREAKING: Some buildings collapsed and electricity was cut off in the earthquake that occurred in Sındırgı district of Balıkesir, Turkey. pic.twitter.com/0a1VoJE8ka
— World Source News (@Worldsource24) October 27, 2025
Nahlásiť chybu v článku