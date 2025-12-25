Silné posolstvo z Vatikánu: Lev pri svojej prvej vianočnej omši kritizoval ekonomiku, jednej téme sa vyhol

Pápež Lev XIV. v stredu odslúžil prvú vianočnú vigíliu svojho pontifikátu a pred bohoslužbou pozdravil tisíce veriacich na Námestí svätého Petra svojím typicky neformálnym štýlom. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.
Vo svojej kázni z vigílie Narodenia Pána sa Lev držal výlučne náboženských tém bez priameho odkazu na súčasné udalosti. Hovoril v prvom rade o posolstve Ježišovho narodenia, ktoré „nedáva konečnú odpoveď na všetky problémy, ale je to príbeh lásky, ktorý očarí.“
Vianoce ako sviatok viery, lásky a nádeje
Pápež vysvetlil, že Boh poslal ľuďom dieťa ako nádej, liek proti bolesti, ako symbol sily vzoprieť sa proti násiliu a útlaku a zároveň ako „svetlo dobra, ktoré prináša spásu všetkým deťom sveta.“ Lev osobitne zdôraznil, že Vianoce sú sviatkom „viery, lásky a nádeje“, a kritizoval ekonomiku, ktorá ľudí vedie k tomu, aby sa k ľudským bytostiam správali ako k tovaru.
Na omši v bazilike sa zúčastnili vysokí predstavitelia katolíckej cirkvi, diplomati a približne 6000 veriacich. Pápež sa ešte pred omšou pozdravil s ľuďmi pred Bazilikou svätého Petra a poďakoval sa im, že prišli napriek daždivému počasiu, aby polnočnú omšu sledovali na vonkajších veľkoplošných obrazovkách.
„Chrám svätého Petra je veľmi veľký, ale, bohužiaľ, nie je dostatočne veľký na to, aby vás všetkých pojal,“ povedal pápež davu približne 5000 ľudí. „Kristus sa narodil pre nás a prináša nám pokoj,“ povedal pápež a udelil požehnanie prítomným a ich rodinám.
Slávnostná procesia a odkrytie sošky Ježiška
Slávnostná vigília sa začala pri hlavnom vchode baziliky, odkiaľ sa pápež s kňazmi presunuli v procesii k hlavnému oltáru, kde Lev odkryl sošku Ježiška, ktorá bola dovtedy prikrytá.
K soške prinieslo kvety desať detí reprezentujúcich rôzne kontinenty: dve deti z Južnej Kórey, dve z Indie, dve z Mozambiku, dve z Paraguaja, jedno z Poľska a jedno z Ukrajiny. Všetky deti mali oblečené tradičné kroje svojich krajín. Na konci omše pápež
sprevádzaný deťmi umiestnil sošku Ježiška do betlehema v bazilike.
Polnočná omša je oslavou Ježišovho narodenia a patrí medzi najdôležitejšie dni v kalendári katolíckej cirkvi. Pápež Lev sa ju rozhodol sláviť o 22.00 h, neskôr než jeho predchodca, pápež František, ktorý ju obvykle celebroval okolo 19:30 h.
Výzva na mier a záver Jubilejného roka
Vo štvrtok na Slávnosť Narodenia Pána bude Lev sláviť omšu a následne, napoludnie, z balkóna Svätopeterskej baziliky udelí požehnanie Urbi et orbi, pred ktorým pápeži zvyčajne hovoria o konfliktoch vo svete a vyzývajú na obnovenie mieru. Lev tak urobil už v utorok, keď vyzval na celosvetové prímerie počas Vianoc, pričom vyjadril „veľký smútok“, že „Rusko zjavne odmietlo žiadosť“ o prímerie na Ukrajine.
„Obnovujem svoju výzvu všetkým ľuďom dobrej vôle, aby aspoň počas Sviatku narodenia Spasiteľa rešpektovali jeden deň pokoja. Aby bolo 24 hodín, jeden deň mieru na celom svete,“ povedal Lev novinárom pri odchode zo svojej rezidencie v Castel Gandolfe do Ríma. Tohtoročnými Vianocami sa zároveň ukončí Jubilejný rok katolíckej cirkvi, ktorý do Ríma priviedol milióny pútnikov.
Pápež vyzval na dialóg medzi Ruskom a Ukrajinou
Pápež Lev XIV. vo štvrtok pri prednesení tradičného požehnania Urbi et Orbi (Mestu Rím a svetu) vyzval Rusko a Ukrajinu, aby s pomocou medzinárodného spoločenstva našli odvahu na úprimný a priamy dialóg. Odsúdil tiež nepokoje a konflikty, ktoré sužujú iné časti sveta, a apeloval na solidaritu s ľuďmi v núdzi, ako sú migranti. Informovala o tom agentúra AFP a portál Vatican News, píše TASR.
Pápež Lev XIV. z balkóna vatikánskej Svätopeterskej baziliky, pred ktorou sa zhromaždilo asi 26.000 ľudí, poslal „srdečný a otcovský“ pozdrav všetkým kresťanom na svete – osobitne však tým, ktorí žijú na Blízkom východe a ktorých nedávno navštívil pri svojej prvej apoštolskej ceste. V rámci nej vycestoval do Turecka a Libanonu. „Vypočul som si ich obavy a dobre poznám ich pocit bezmocnosti tvárou v tvár mocenským dynamikám, ktoré ich presahujú,“ uviedol.
Modlitba za Ukrajinu a výzva na mier
Osobitnú modlitbu venoval „sužovanému ukrajinskému ľudu“. „Nech utíchne hluk zbraní a nech zúčastnené strany s podporou a odhodlaním medzinárodného spoločenstva nájdu odvahu zapojiť sa do úprimného, priameho a rešpektujúceho dialógu,“ povedal o vojne na Ukrajine, ktorá sa už takmer štyri roky bráni invázii ruských síl.
Spravodlivosť, pokoj a stabilitu si podľa svojich slov želá pre „Libanon, Palestínu, Izrael a Sýriu“, kde má navždy zavládnuť mier a bezpečie. Modlil sa aj za Haiti, ktoré je destabilizované činnosťou zločineckých gangov, a vyzval na zmierenie v Mjanmarsku a medzi Thajskom a Kambodžou.
Vo svojom posolstve si tiež pripomenul konflikty, ktorým hrozí, že upadnú do zabudnutia, a vyjadril solidaritu s obeťami vojny a násilia v Sudáne, Južnom Sudáne, Mali, Burkina Faso a Konžskej demokratickej republike, ako aj so všetkými, ktorí trpia v dôsledku nespravodlivosti, politickej nestability, náboženského prenasledovania a terorizmu, uviedol portál Vatican News.
Výzva na pomoc trpiacim a migrantom
Solidaritu žiadal aj pre tých, ktorí všetko stratili, ako obyvatelia Pásma Gazy, tých, ktorí trpia hladom a chudobou, ako obyvatelia Jemenu, tých, ktorí utekajú zo svojej vlasti, ako mnohí utečenci a migranti, či tých, ktorí sú vykorisťovaní, vo väzení a často žijú v neľudských podmienkach.
„Zverujeme Bohu aj národy južnej Ázie a Oceánie, ktoré boli ťažko skúšané nedávnymi ničivými prírodnými katastrofami, ktoré postihli celé komunity. Vzhľadom na tieto skúšky vyzývam všetkých, aby sme s úprimným presvedčením obnovili náš spoločný záväzok pomáhať tým, ktorí trpia,“ uviedol Lev XIV., ktorý sa v máji tohto roka stal hlavou katolíckej cirkvi
Osobitnú výzvu prvý pápež z USA, ktorý dlhé roky strávil ako misionár a biskup v Peru, venoval politikom v Latinskej Amerike, aby uprostred regionálnych sporov našli priestor „pre dialóg v prospech spoločného dobra, a nie ideologických či straníckych predsudkov“.
