Šialene drahá jazda taxíkom: Turistka v Chorvátsku za 1,5-kilometrovú jazdu taxíkom nevedomky zaplatila 1 506 eur

Ilustračná foto: Pexels

Petra Sušaninová
TASR
Chorvátsko
Turistku čakalo extrémne nepríjemné prekvapenie.

V Chorvátsku sa vyskytol ďalší prípad extrémne predraženej jazdy taxíkom. Návštevníčka z Nového Zélandu po návrate domov zistila, že jej z účtu strhli 1 506 eur za približne 1,5-kilometrovú jazdu v Záhrebe, napísal tento týždeň denník Jutarnji list. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Poškodená neskôr dostala časť peňazí späť a vodiča teraz vyšetrujú pre daňový únik, pretože nevystavil faktúru, informoval denník. Samotná prehnaná cena nie je predmetom vyšetrovania, nakoľko ceny účtované taxikármi v Chorvátsku nie sú regulované zákonom, vysvetlil denník. Úrady preto už dlho varujú pred podvodmi v tomto odvetví.

Vodič tvrdil, že šlo o omyl

 Vodič tvrdil, že šlo o omyl

Turistka sa v máji nechala odviezť z Hlavnej stanice v Záhrebe do cieľa v centre mesta, ktorý bol od východiskového bodu v závislosti od trasy vzdialený maximálne 1,6 kilometra. Obeť, ktorú denník identifikoval ako staršiu ženu, uviedla, že taxameter ukázal čiastku 185 eur. V reakcii na jej protest vodič údajne ponúkol zľavu na 150 eur, s ktorou pod tlakom súhlasila. Taxikár následne zavolal kolegovi, ktorý mal čítačku bankových kariet. Ten zadal sumu a turistka PIN kód svojej karty.

Žena zistila škodu až po návrate domov a prostredníctvom chorvátskeho veľvyslanectva nahlásila taxikára na polícii. Potom, ako noviny informovali o tomto prípade, vodič jej vraj vrátil 1 350 eur, pričom sa vyhováral na omyl.

