Opití hluční ľudia a všade neporiadok: Slováci prezradili, kde zažili najhoršiu dovolenku s hroznými turistami a zlou hygienou

Predstave si, že si práve užívate krásny slnečný deň na pláži. Zrazu sa vedľa vás rozloží rodinka, pre ktorú je priorita mať na dovolenke v krvi vždy isté promile alkoholu. Robí hluk a zanechá po sebe neporiadok, akoby bola celá pláž jedným veľkým kontajnerom. Slováci prehovorili o trpkých dovolenkových zážitkoch.
V týchto destináciách museli prekračovať odpadky
Boli ste už niekedy na dovolenke, z ktorej ste neodchádzali oddýchnutí a spokojní, ale znechutení? Slováci popísali, ktoré destinácie v nich zanechali negatívne pocity. Na zozname sa objavilo napríklad Turecko. Turisti z niektorých krajín tam vraj už na obed boli opití, nesmierne hluční a otravní. Personál si údajne turistom nedovolí nič povedať a na nevhodné správanie ich upozorniť, aby návštevníkov neurazil.
Iní opisujú nepríjemnú skúsenosť z Tunisu. Rezort bol vraj veľmi pekný, čistý a udržiavaný. Mimo rezortu to však bol jeden obrovský neporiadok. O pláž vraj bolo taktiež postarané, no inde museli turisti na každom kroku prekračovať odpadky. Kritika padla aj na adresu Chorvátska, no ľudia píšu, že to nie je o destinácii, ale o ľuďoch, ktorí ju navštevujú.
Všade sa dá nájsť aj niečo dobré
Niektorí píšu, že nezáleží na tom, kam človek ide, ale ako sa správajú ostatní turisti. Kritizujú Francúzov, Nemcov, Britov, ale aj Rusov. Aj Slováci sa však vraj vedia na dovolenkách správať, akoby doma nedostali žiadnu výchovu. Ľudia sa, žiaľ, neraz správajú k personálu nepríjemne a arogantne a ich najlepším priateľom je alkohol.
Niektorí si myslia, že v každej krajine sa dajú nájsť dobré a pekné miesta, treba si len vopred riadne naštudovať recenzie. Navyše, nie je možné hádzať všetkých domácich ani turistov do jedného vreca – a to platí bez ohľadu na to, či dovolenkujete doma na Slovensku alebo v zahraničí.
