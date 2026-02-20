Sexi hokejisti sa môžu vrátiť ešte skôr: Tvorcovia seriálu, ktorý diváci pozerajú dookola, prezradili plány

Máme skvelé správy pre fanúšikov seriálu Spaľujúca rivalita (Heated Rivalry). Ešte v decembri bola potvrdená jeho druhá séria, no tvorcom skrsla v hlave myšlienka priniesť fanúšikom aj prekvapenie. Aj keď zatiaľ nič nie je isté, tento nápad sa nám pozdáva.
Hlavnými hrdinami seriálu Spaľujúca rivalita sú dve hokejové hviezdy, ktoré skrývajú svoj vzťah a popritom sa snažia budovať úspešnú kariéru. Ústredné herecké duo tvoria Hudson Williams a Connor Storrie.
Prvá séria mala premiéru minulý rok a slovenskí a českí diváci si ju môžu pozrieť na streamovacej službe HBO Max, kde jej časti postupne vychádzajú práve v tomto období.
O bonuse sa hovorí, no tvorcovia sa chcú zamerať na kvalitu
V médiách sa objavili špekulácie o vzniku samostatnej bonusovej epizódy zo sveta Spaľujúcej rivality, ktorá by mohla uspokojiť fanúšikov medzi prvou a druhou sériou. Výkonný riaditeľ spoločnosti Bell Media, ktorá stojí za vznikom tohto fenoménu, Justin Stockman, v rozhovore pre The Star tieto myšlienky potvrdil, no priznal, že nechce nič uponáhľať na úkor kvality. Navyše, nie je to iba na ňom a všetko závisí najmä od tvorcu Jacoba Tierneyho, ktorý stojí za réžiou aj scenárom.
Ten priznal, že nečakal taký ošiaľ, aký okolo seriálu vznikol, no je zaň vďačný. Teraz je však pre neho prvoradé myslieť na prípravu druhej série, pretože chce, aby bola dobrá a aby fanúšikov nesklamal. Takže diskusia o bonusovej epizóde sa síce objavila, no nič nie je potvrdené.
Ak ste nedočkaví, prečítajte si knihy
Seriál vychádza z predlohy šesťdielnej knižnej série Game Changers od kanadskej autorky Rachel Reid. Je zasadená do hokejového prostredia a otvorene hovorí o homosexuálnych romantických vzťahoch.
Termín premiéry druhej série Spaľujúcej rivality zatiaľ známy nie je. Pozitívny scenár naznačuje, že by mohla byť hotová ku koncu tohto roka, ten realistickejší hovorí až o budúcej jari. Vyčkajme teda na stanovenie oficiálneho dátumu.
