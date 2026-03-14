Severná Kórea odpálila približne 10 balistických rakiet: Mierili k Japonskému moru

Foto: SITA/AP

Michaela Olexová
TASR
Podľa Tokia dosiahli strely maximálnu výšku približne 80 kilometrov a dopadli pri východnom pobreží Kórejského polostrova.

Severná Kórea v sobotu odpálila približne desať balistických rakiet smerom k Japonskému moru, oznámil Zbor náčelníkov štábov juhokórejskej armády (JCS). Pchjongjang pred niekoľkými dňami varoval pred „vážnymi následkami“ v prípade ohrozenia jeho bezpečnosti počas prebiehajúcich spoločných vojenských cvičení Južnej Kórey a Spojených štátov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.

Juhokórejská armáda zaznamenala „približne desať balistických rakiet odpálených z oblasti Sunan (neďaleko Pchjongjangu) v Severnej Kórei smerom k Japonskému moru približne o 13.20 h miestneho času“, uviedol JCS vo vyhlásení.

Preleteli vzdialenosť asi 350 kilometrov

Podľa neho rakety preleteli vzdialenosť približne 350 kilometrov. Ich presné parametre teraz analyzujú juhokórejské a americké úrady. Juhokórejská armáda zároveň zdôraznila, že je pripravená „rozhodne reagovať na akúkoľvek provokáciu“.

Odpálenie viacerých rakiet potvrdilo aj ministerstvo obrany Japonska. Podľa Tokia dosiahli strely maximálnu výšku približne 80 kilometrov a dopadli mimo výlučnej ekonomickej zóny krajiny pri východnom pobreží Kórejského polostrova.

Prezidentský úrad v Soule útok odsúdil ako „provokáciu, ktorá porušuje rezolúcie Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov“ a vyzval Pchjongjang, aby takéto kroky okamžite zastavil. Zároveň nariadil príslušným inštitúciám zvýšiť pohotovosť.

Severokórejský vodca Kim Čong-un pritom tento týždeň dohliadal na ďalší test strategických rakiet odpaľovaných z vojnovej lode triedy Čchö Hjon.

USA a Južná Kórea v pondelok spustili 11-dňové cvičenia s názvom Freedom Shield. Pchjongjang dlhodobo kritizuje tieto manévre ako prípravu na inváziu do Severnej Kórey.

Fico ukázal list pre Zelenského: Odkazuje mu, nech pustí ruskú ropu, ropovod Družba vraj nie…

7-ročný vážil 102 kíl: Stal sa najtučnejším dieťaťom na svete, jeho mamu vinili, že mu dáva steroidy. Skončil tragicky
Našli sme lacné Chorvátsko, pivo si dáte za 67 centov: Dovolenka pri Jadranskom mori vás nemusí stáť majland
Letná dovolenka
Eugen Korda v 1 na 1: Matovičova vláda bola čistá katastrofa, ale Ficova je úplné dno. Skrachujeme, kradnú ako straky
1 na 1
Boli sme v reštaurácii z Na nože u Novákovho kamaráta. Za obed sme zaplatili necelých 40 €
Na nože
Psychologička Denisa o mužoch v nedobrovoľnom celibáte: Problém vzniká, keď nadobudnú presvedčenie, že vzťahy sú „hra“
15-tisíc mŕtvych a najväčšia katastrofa 3. tisícročia. Cunami dokonca posunulo japonský ostrov o dva metre
Fukušima
Paulíková o Málinci: Starostovia na Podpoľaní sa boja Tarabu, z prečerpávačky sa môže stať druhá Slatinka
Prechádzali sme sa po nádhernom parku. Skrytý klenot pravdepodobne poznajú len miestni
Tip na výlet
Husajnovi vyvíjal zbraň, akú nemal žiadny štát na svete. Superdelo Veľký Babylon nedokončil, popravili ho tajné služby
Pľúca novorodencov sa menili na kameň, nikdy sa to nemalo stať. Najväčší národný škandál pochoval 1 810 ľudí
Alisa je Ruska z najchladnejšieho mesta na svete: Priemerný plat je tu 850 eur, byt si prenajmeš aj za 229 eur
V Sandorfe z Na nože za obed pre dvoch nezaplatíte ani 16 eur. Podľa šéfa IĽP môžeme byť nepriamo terčom útokov Iránu
Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac