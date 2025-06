Seriál, na ktorý sme čakali 2 roky, je totálnym hitom Netflixu: Slováci ho nevedia prestať pozerať, má 83 %

Na Netflix dorazila tretia séria obľúbeného seriálu, na ktorej príchod fanúšikovia už netrpezlivo čakali. A skvelou správou je, že Ginny & Georgia sa opäť teší priaznivému prijatiu divákov.

Pokračovanie nadväzuje na zatknutie Georgie, ktorej sa tým celý život obráti naruby. A vyzerá to tak, že okrem jej kriminálnej minulosti do popredia vystúpi aj jej vzťah s dcérou Ginny. Tá sa okrem toho musí vyrovnať aj s ďalšími nástrahami dospievania, no od začiatku do konca zostáva visieť najmä jedna otázka — pôjde Georgia do väzenia?

Má najvyššie hodnotenia spomedzi všetkých sérií

Slovenskí a českí diváci sú nadšení, potvrdzuje to ich hodnotenie, ktoré 3. sérii seriálu Ginny & Georgia udelili na ČSFD. Aktuálne jej tu svieti vysokých 83 %, čím pokorila aj predchádzajúce a stala sa najvyššie hodnotenou spomedzi nich.

„Včera som si dala jeden dielik pred spaním a bum, je 5 hodín ráno. Ale stálo to za to. Táto séria ma rozobrala na kúsky,“ stojí v jednej z nadšených recenzií. „Smiala som sa, hnevala sa, plakala ako malá a každých päť minút som neveriacky krútila hlavou. A keď som si už myslela, že viem, čo sa bude diať, bum — zase otočka,“ dodala jej autorka.

Ovládol Netflix po celom svete

Niekto ďalší priznal, že tento seriál je jeho guilty pleasure a dodal, že ho zhltol za jeden deň, pretože sa nedalo prestať. Taktiež pritiahol k obrazovkám množstvo divákov a aktuálne patrí na Slovensku, ale aj po celom svete, medzi najsledovanejšie na streamovacej platforme, ukazujú dáta FlixPatrolu. Takže ak hľadáte kvalitnú jednohubku, tento seriál vám odporúčame všetkými desiatimi.