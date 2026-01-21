Seriál mu dáva poriadne zabrať. Filip Tůma prelomil mlčanie a priznal, čo mu je najviac nepríjemné v Dunaji

Jana Petrejová
Dunaj k vašim službám
Natáčanie niektorých scén bolo psychicky náročnejšie.

Nakrúcanie filmov a seriálov nie je nikdy jednoduché, ako sa môže zdať z pohodlia obývačky či kina. Filip Tůma je v obľúbenom megahite už od samotného začiatku a hoci patrí medzi nenávidené postavy, zároveň ho mnohí milujú pre to, ako vie stvárniť krutého Antona Holubca. Prináša tak do deja značnú časť napätia, drámy a hrôzy, ktoré sa diali počas vojny. 

Veľa hercov sa priam vyžíva v hraní negatívnych postáv. Je to pre nich nová skúsenosť a úplne niečo iné, než sa deje v ich reálnom živote. Málokto však vie, že stvárnenie zlej postavy v deji sprevádzajú scény, ktoré sú miestami odporné a nie hercom práve pochuti. Známy herec je síce stálicou v Dunaji, k vašim službám a pred kamerami je varený pečený, no stále sa nájdu scény, z ktorých sa mu zdvíha žalúdok, ako priznal v rozhovore pre Svet podcastov Bauer Media.

Z čoho má nepríjemný pocit?

Doteraz si spomína hlavne na jednu scénu, ktorá v ňom zanechala nezmazateľnú stopu. Nakrúcala sa mu totiž ťažšie než ostatné. „Nemám veľmi rád strašne vypäté scény, ale nie také, v ktorých kričím, ale napríklad to znásilnenie Leny, to bolo také že, z toho človek až taký dobrý pocit nemá,“ zalovil v pamäti herec.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa JAN KOLENIK (@jan_kolenik)

Predstaviteľ Antona Holubca však vzápätí uviedol, že celkovo seriál je sám o sebe hrozivý. „A desivé na tom Dunaji je, že človek si uvedomí, že boli v živote situácie ľudí, ktorí toto normálne zažívali. Či už v pozícii znásilnenej alebo toho, čo znásilňoval, že aký je to pocit. Z takej pozície sily ty niekoho donútiš k niečomu…“ priznal Filip Tůma, ktorému naháňa strach ešte jedna vec.

Naskakujú mu z toho zimomriavky. „Ja mám napríklad taký zlý, alebo teda nepríjemný pocit, keď pochodujú ľudáci po chodbe Dunaja v tých bagandžách a v zelených uniformách, ešte vynikajúco nakastovaní, lebo tie tváre sú také, by som povedal…“ uviedol Filip, no nevedel spočiatku nájsť to správne slovo. Hoci ho moderátorka doplnila, či nemyslel, že mu sú nesympatické, hneď mu prišlo na rozum to správne vyjadrenie.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa Filip Tuma (@filip_tumaa)

„Prázdne, vyžarujú niečo také chladné… Nechcem povedať, že zlé a nie je to nič voči tým ľuďom. Robí to tá uniforma, tá chôdza,“ doplnil herec, ktorý sa zakaždým pozdraví so svojimi kolegami na pľaci, no keď sú pripravení na scény, ide z nich strach. Potvrdzuje to tiež režisér Peter Magát, ktorý spomenul Jána Koleníka. Ďalšieho herca, bez ktorého by seriál nemohol byť.

Rola Jankovi pristane

