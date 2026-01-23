Seriál Dunaj mohol byť úplne iný: Neuveríte, aké boli pôvodné plány tvorcov a kto mal hrať Waltera

Seriál Dunaj si od svojho štartu získal silnú divácku základňu a stal sa jedným z najúspešnejších projektov televízie Markíza. Príbehy zasadené do turbulentného obdobia dejín, výrazné postavy a emotívne zvraty si našli cestu k divákom naprieč generáciami. Len málokto však tuší, že výsledná podoba seriálu sa v niečom líši od pôvodných plánov tvorcov.
Ešte predtým, než sa prvé klapky ozvali na pľaci, prešiel Dunaj, k vašim službám určitými kreatívnymi zmenami. Niektoré charaktery tak dostali odlišný vývoj, než aký mali pôvodne napísaný v scenári. Takéto úpravy pritom nie sú až také výnimočné – scenáristi a tvorcovia seriálov často niečo zamýšľajú, no nakoniec sa rozhodnú, že to lepšie bude vyzerať inak. Čo sa týka dobového seriálu, tvorcovia pôvodne zamýšľali niečo iné v prípade dvoch postáv.
Irena zahľadená do milenky
Diváci si už zvykli na dej a jednotlivé postavy, preto by im ani len vo sne nenapadlo, že by niečo malo byť inak. Aj preto ich zrejme prekvapia zaujímavé odhalenia, že v prípade niektorých hrdinov sa rátalo s niečím iným. Napríklad pôvodný plán tvorcov s Irenou Bočkay, sebavedomou dcérou Kučerovcov, ktorá má po svojom boku manžela Imricha, bol taký, že mala mať milenecký pomer s ďalšou známou postavou.
„My s Alenkou sme mali tvoriť milenecký pár,“ uviedla pred nejakým časom predstaviteľka Ireny Barbora Andrešičová o úmysloch tvorcov pre Markízu. Aj keď mnohí diváci budú radi, že sa tak nakoniec nestalo, herečka priznala, že ju to celkom zamrzelo. Tešila sa z toho, že diváci uvidia niečo iné, keďže aj homosexuálni ľudia to nemali v tej dobe jednoduché. Pôvodný nápad tvorcov sa nakoniec dostal do štádia, keď Barbora a Lesana Krausková, ktorá hrá Alenu, absolvovali kamerové skúšky.
Vyskúšali si to, takže boli obe pripravené na pôvodný plán. Nakoniec to však tvorcovia zamietli. Rovnako ako v prípade ďalšej postavy, čo mnohých tiež prekvapí. Ide totiž o postavu, ktorú mnohí nenávidia, no zároveň im prirástla k srdcu. A aj keď to vyzeralo tak, že skončí v deji, fanúšikovia sa potešili jeho návratu. Viete si predstaviť, že Waltera Klausa hral niekto iný než Janko Koleník? Pre priaznivcov nepredstaviteľné.
