Seriál Dunaj mohol byť úplne iný: Neuveríte, aké boli pôvodné plány tvorcov a kto mal hrať Waltera

Foto: TV Markíza, Instagram.com/janamajeska

Jana Petrejová
Dunaj k vašim službám
Nazrite do zákulisia vzniku megahitu.

Seriál Dunaj si od svojho štartu získal silnú divácku základňu a stal sa jedným z najúspešnejších projektov televízie Markíza. Príbehy zasadené do turbulentného obdobia dejín, výrazné postavy a emotívne zvraty si našli cestu k divákom naprieč generáciami. Len málokto však tuší, že výsledná podoba seriálu sa v niečom líši od pôvodných plánov tvorcov.

Ešte predtým, než sa prvé klapky ozvali na pľaci, prešiel Dunaj, k vašim službám určitými kreatívnymi zmenami. Niektoré charaktery tak dostali odlišný vývoj, než aký mali pôvodne napísaný v scenári. Takéto úpravy pritom nie sú až také výnimočné – scenáristi a tvorcovia seriálov často niečo zamýšľajú, no nakoniec sa rozhodnú, že to lepšie bude vyzerať inak. Čo sa týka dobového seriálu, tvorcovia pôvodne zamýšľali niečo iné v prípade dvoch postáv.

Viac z témy Dunaj k vašim službám:
1.
Seriál mu dáva poriadne zabrať. Filip Tůma prelomil mlčanie a priznal, čo mu je najviac nepríjemné v Dunaji
2.
Spomienka, ktorá prežíva generácie. Herec z Dunaja, k vašim službám prehovoril o temnom rodinnom tajomstve z vojny
3.
Dunaj hlási ďalšiu posilu: Prichádza esesák Gunter, krutosť však nečakajte. Divákov poriadne prekvapí
Zobraziť všetky články (293)

Irena zahľadená do milenky

Diváci si už zvykli na dej a jednotlivé postavy, preto by im ani len vo sne nenapadlo, že by niečo malo byť inak. Aj preto ich zrejme prekvapia zaujímavé odhalenia, že v prípade niektorých hrdinov sa rátalo s niečím iným. Napríklad pôvodný plán tvorcov s Irenou Bočkay, sebavedomou dcérou Kučerovcov, ktorá má po svojom boku manžela Imricha, bol taký, že mala mať milenecký pomer s ďalšou známou postavou.

„My s Alenkou sme mali tvoriť milenecký pár,“ uviedla pred nejakým časom predstaviteľka Ireny Barbora Andrešičová o úmysloch tvorcov pre Markízu. Aj keď mnohí diváci budú radi, že sa tak nakoniec nestalo, herečka priznala, že ju to celkom zamrzelo. Tešila sa z toho, že diváci uvidia niečo iné, keďže aj homosexuálni ľudia to nemali v tej dobe jednoduché. Pôvodný nápad tvorcov sa nakoniec dostal do štádia, keď Barbora a Lesana Krausková, ktorá hrá Alenu, absolvovali kamerové skúšky.

Vyskúšali si to, takže boli obe pripravené na pôvodný plán. Nakoniec to však tvorcovia zamietli. Rovnako ako v prípade ďalšej postavy, čo mnohých tiež prekvapí. Ide totiž o postavu, ktorú mnohí nenávidia, no zároveň im prirástla k srdcu. A aj keď to vyzeralo tak, že skončí v deji, fanúšikovia sa potešili jeho návratu. Viete si predstaviť, že Waltera Klausa hral niekto iný než Janko Koleník? Pre priaznivcov nepredstaviteľné.

Walter bez Janka Koleníka

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Ľudia čakali stovky eur, niektorí dostali drobné. Analytik Potočár vysvetľuje, prečo vám prišla nízka energopomoc
Ľudia čakali stovky eur, niektorí dostali drobné. Analytik Potočár vysvetľuje, prečo vám prišla nízka energopomoc
Stačí 20 minút a ocitnete sa na slovenskom „Islande“. Navštívili sme skrytý prírodný skvost, zaplatíte 0 eur
Tip na výlet
Stačí 20 minút a ocitnete sa na slovenskom „Islande“. Navštívili sme skrytý prírodný skvost, zaplatíte 0 eur
Pudmarčík z Ipsos o predvolebnom roku: Koalícia tromfy ešte len ukáže. Vieme, prečo voliči Fica odchádzajú
Pudmarčík z Ipsos o predvolebnom roku: Koalícia tromfy ešte len ukáže. Vieme, prečo voliči Fica odchádzajú
Monika a Zbyšek vyrábajú na Sicílii olivový olej: Platy sú tu nižšie, no južanský život je nám blízky
Slováci a Česi v zahraničí
Monika a Zbyšek vyrábajú na Sicílii olivový olej: Platy sú tu nižšie, no južanský život je nám blízky
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji: Prevádzku museli v poslednej chvíli zastaviť, dnu sa dostanete aj vy
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji: Prevádzku museli v poslednej chvíli zastaviť, dnu sa dostanete aj vy
365 dní bez kvapky alkoholu: Takto som prežila rok bez vodky a piva. Čakala som zázraky, prišlo niečo lepšie
365 dní bez kvapky alkoholu: Takto som prežila rok bez vodky a piva. Čakala som zázraky, prišlo niečo lepšie
Netušili, že o chvíľu zomrú, prežil len jeden: Od najväčšej leteckej tragédie Slovenska prešlo už 20 rokov
Netušili, že o chvíľu zomrú, prežil len jeden: Od najväčšej leteckej tragédie Slovenska prešlo už 20 rokov
Ficovi zasvietili očká, že bude niečo dohadovať: Expert vysvetlil, či sa ľudia majú novej atómky obávať
Ficovi zasvietili očká, že bude niečo dohadovať: Expert vysvetlil, či sa ľudia majú novej atómky obávať
Radek sa viezol 21 hodín vlakom so železnou rudou pri 50 °C: Pred slnkom sa nedalo schovať, raz za život stačilo
Radek sa viezol 21 hodín vlakom so železnou rudou pri 50 °C: Pred slnkom sa nedalo schovať, raz za život stačilo
Z Košíc je pýcha Slovenska: Boli sme pri otvorení klenotu v srdci mesta, na obnovu sa čakalo roky
Z Košíc je pýcha Slovenska: Boli sme pri otvorení klenotu v srdci mesta, na obnovu sa čakalo roky
Sadistický vrah znásilňoval a mučil 13-ročných chlapcov. Šéf IĽP tvrdí, že Irán zažíva najväčšiu krízu za celé desaťročia
Sadistický vrah znásilňoval a mučil 13-ročných chlapcov. Šéf IĽP tvrdí, že Irán zažíva najväčšiu krízu za celé desaťročia
Najmladšia obeť nemala ani 17 rokov. Jedna z najhorších tragédií v bani Dukla si vyžiadala až 108 životov
Najmladšia obeť nemala ani 17 rokov. Jedna z najhorších tragédií v bani Dukla si vyžiadala až 108 životov

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac