Séria incidentov pokračuje: Vykoľajil sa vlak, železničná doprava je prerušená. Vozne nahradia autobusy

Vlaková doprava medzi Leopoldovom a Hlohovcom je aktuálne prerušená. Ide o frekventovaný úsek, v ktorom už dlhšie prebiehajú práce na železničnej infraštruktúre, pričom tentoraz došlo aj k mimoriadnej udalosti.
Na obmedzenie upozornil portál TV Noviny s ovolaním sa na facebookový profil Obmedzenia prevádzky na tratiach ŽSR. Podľa dostupných údajov sa v tomto úseku vykoľajil posledný vagón pracovného vlaku, ktorý prevážal železničné podvaly. Vykoľajenie pre Markízu potvrdila hovorkyňa ŽSR Petra Lániková.
„Vykoľajil sa posledný vagón pracovného vlaku s podvalmi,“ uviedla s tým, že k udalosti došlo počas prác na trati. Všetky vlaky sú v dotknutom úseku dočasne nahradené autobusovou dopravou. Železnice zatiaľ neuviedli, kedy by mala byť prevádzka plne obnovená. Cestujúcim sa odporúča sledovať aktuálne oznamy dopravcu.
Správu budeme aktualizovať.
Nahlásiť chybu v článku