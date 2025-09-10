Seniori, tento dátum si poznačte do kalendára. Sociálna poisťovňa oznámila zmenu, ktorá sa týka dôchodkov

Pravidelnosť je niečo, na čo sú dôchodcovia zvyknutí. Každý z nich má totiž dátum, o ktorom vie, že počas neho dostane svoju penziu. V prípade výplaty počas štátneho sviatku však dochádza k zmene.
Sociálna poisťovňa na svojom webe informuje seniorov o všetkých mimoriadnych udalostiach, ale tiež trvalých zmenách týkajúcich sa ich dôchodkov. Po ozname pre dôchodcov, ktorí poberajú svoje penzie z Česka, teraz prináša dôležitú informáciu pre tých, ktorí poberajú dôchodky v konkrétnom termíne.
Dôchodok v náhradnom termíne
Dôchodcom, ktorí majú penziu splatnú v nedeľu 14. septembra 2025, vyplatí Sociálna poisťovňa dôchodok s posunom v utorok 16. septembra 2025. Týka sa to tých seniorov, ktorí poberajú dôchodok v hotovosti prostredníctvom pošty s výplatným termínom 14. deň v kalendárnom mesiaci.
K zmene dochádza z dôvodu blížiaceho sa sviatku Sedembolestnej Panny Márie. Naopak tí seniori, ktorým Sociálna poisťovňa dôchodkové dávky zasiela na bankový účet, sa zmeny obávať nemusia a svoju penziu dostanú v obvyklých výplatných termínoch.
