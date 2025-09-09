Obavy divákov Sľubu stúpajú. Zdá sa, že sa blíži niečo zlé, zopakuje sa situácia z predošlej série?

Diváci Sľubu majú o napätie postarané od prvej epizódy druhej série. Sú však na to pripravení, keďže rovnaké pocity ako na horskej dráhe zažívali počas sledovania tej prvej, keď sa so seriálom a jeho zápletkami ešte len zoznamovali.
Prvé epizódy, rovnako ako celý prvý týždeň svojho obľúbeného dobového seriálu, majú diváci za sebou. V nich sa stihli posunúť v čase, a hoci sa im tak ťažšie hľadali odpovede na otázky, ktoré im ostali po predošlej sérii, nakoniec ich aj tak všetky dostali. Zistili tak napríklad, že riaditeľ prežil, no o funkciu prišiel a v súčasnosti je novou riaditeľkou Zdena.
Čakajú ju ďalšie komplikácie
Druhá séria priniesla zhoršenú situáciu medzi Michalom a Zuzanou, ktorí sa takmer vrátili na začiatok, no naopak potešila Hanúskovú, ktorá sa z pozície zástupkyne presunula na riaditeľskú stoličku. Dobré správy čakali aj Hanu, ktorá sa konečne mohla vrátiť k svojim deťom a nebáť sa, ako im je v starostlivosti Roháča, kým ona pykala za zločin zo zúfalstva.
Teraz sa snaží vrátiť späť do bežného života, no zničené ruky z fabriky jej nedajú vydýchnuť. Dokonca aj Bartoš ju už stihol upozorniť, že by nemala podceňovať svoj zdravotný stav a nakoniec pre ňu urobil ešte viac, keď jej zohnal prácu v nemocnici, aj keď jeho nadriadení s tým veľmi nesúhlasili. Hana má totiž stále povesť zlodejky.
Hana zatiaľ nevie, že riaditeľ nemocnice nie je nadšený z myšlienky vziať bývalú trestankyňu do práce a Bartoš ju presvedčil, že by mala nastúpiť najprv na PN, aby si ruky preliečila. Chudera Hana tak ešte netuší, že jej budúcnosť opäť visí na vlásku a ako sľubujú popisy epizód na portáli ČSFD, bude to len horšie.
„Hana sa bojí, že ju opäť obvinia z krádeže,“ stojí v popise deviatej epizódy, z čoho vyplýva, že ju síce nakoniec do nemocnice vezmú, no budú si na ňu dávať pozor.
Nahlásiť chybu v článku