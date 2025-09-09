Obavy divákov Sľubu stúpajú. Zdá sa, že sa blíži niečo zlé, zopakuje sa situácia z predošlej série?

Foto: TV Markíza

Dana Kleinová
Raz už o obľúbenú postavu obavy mali.

Diváci Sľubu majú o napätie postarané od prvej epizódy druhej série. Sú však na to pripravení, keďže rovnaké pocity ako na horskej dráhe zažívali počas sledovania tej prvej, keď sa so seriálom a jeho zápletkami ešte len zoznamovali. 

Prvé epizódy, rovnako ako celý prvý týždeň svojho obľúbeného dobového seriálu, majú diváci za sebou. V nich sa stihli posunúť v čase, a hoci sa im tak ťažšie hľadali odpovede na otázky, ktoré im ostali po predošlej sérii, nakoniec ich aj tak všetky dostali. Zistili tak napríklad, že riaditeľ prežil, no o funkciu prišiel a v súčasnosti je novou riaditeľkou Zdena.

Foto: TV Markíza

Čakajú ju ďalšie komplikácie

Druhá séria priniesla zhoršenú situáciu medzi Michalom a Zuzanou, ktorí sa takmer vrátili na začiatok, no naopak potešila Hanúskovú, ktorá sa z pozície zástupkyne presunula na riaditeľskú stoličku. Dobré správy čakali aj Hanu, ktorá sa konečne mohla vrátiť k svojim deťom a nebáť sa, ako im je v starostlivosti Roháča, kým ona pykala za zločin zo zúfalstva.

Foto: TV Markíza

Teraz sa snaží vrátiť späť do bežného života, no zničené ruky z fabriky jej nedajú vydýchnuť. Dokonca aj Bartoš ju už stihol upozorniť, že by nemala podceňovať svoj zdravotný stav a nakoniec pre ňu urobil ešte viac, keď jej zohnal prácu v nemocnici, aj keď jeho nadriadení s tým veľmi nesúhlasili. Hana má totiž stále povesť zlodejky.

Hana zatiaľ nevie, že riaditeľ nemocnice nie je nadšený z myšlienky vziať bývalú trestankyňu do práce a Bartoš ju presvedčil, že by mala nastúpiť najprv na PN, aby si ruky preliečila. Chudera Hana tak ešte netuší, že jej budúcnosť opäť visí na vlásku a ako sľubujú popisy epizód na portáli ČSFD, bude to len horšie.

„Hana sa bojí, že ju opäť obvinia z krádeže,“ stojí v popise deviatej epizódy, z čoho vyplýva, že ju síce nakoniec do nemocnice vezmú, no budú si na ňu dávať pozor.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Predpovede im vôbec nevyšli. Šou Love Island predstavila prvé páry, diváci sú zo srdiečok poriadne…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Do SNG prichádza Prásk! Prásk?!: Je to hanba, nie výstava, odkazujú umelci. O tom, že Králik vystaví ich diela, nevedeliDo SNG prichádza Prásk! Prásk?!: Je to hanba, nie výstava, odkazujú umelci. O tom, že Králik vystaví ich diela, nevedeli
Ženy mučil v „hračkárni“ v upravenom gynekologickom kresle: Zvrátenému vrahovi asistovala jeho dcéra, zabiť mal až 60 obetíŽeny mučil v „hračkárni“ v upravenom gynekologickom kresle: Zvrátenému vrahovi asistovala jeho dcéra, zabiť mal až 60 obetí
Kým národ konsoliduje, vláda usporadúva veľké oslavy: Za dva roky nás stáli viac ako 5 miliónov eur, táto bola najdrahšiaKým národ konsoliduje, vláda usporadúva veľké oslavy: Za dva roky nás stáli viac ako 5 miliónov eur, táto bola najdrahšia
Lucie o vodcovi kutnohorskej sekty: Chcel, aby sme ho mali za Boha, no hrával Playstation a jazdil na rýchlych autáchLucie o vodcovi kutnohorskej sekty: Chcel, aby sme ho mali za Boha, no hrával Playstation a jazdil na rýchlych autách
Jedli sme v najlepšej reštaurácii z Na nože. Jana pracuje v Nórsku, kde sa dá za leto zarobiť aj 10-tisíc eurJedli sme v najlepšej reštaurácii z Na nože. Jana pracuje v Nórsku, kde sa dá za leto zarobiť aj 10-tisíc eur
Navštívili sme nádhernú dolinu, ostali sme očarení: Nájdete tu zábavný park, rybník aj jazero, v ktorom sa ukrýva príšeraNavštívili sme nádhernú dolinu, ostali sme očarení: Nájdete tu zábavný park, rybník aj jazero, v ktorom sa ukrýva príšera
Najzvrhlejší muž v dejinách markíz de Sade: Pri sexuálnych orgiách týral a mučil prostitútky, pomenovali po ňom sadizmusNajzvrhlejší muž v dejinách markíz de Sade: Pri sexuálnych orgiách týral a mučil prostitútky, pomenovali po ňom sadizmus
Dcére posielala 50 správ denne, písala, že má skočiť z mosta a zomrieť: Matka takto odôvodnila, prečo to robilaDcére posielala 50 správ denne, písala, že má skočiť z mosta a zomrieť: Matka takto odôvodnila, prečo to robila
Katka praxovala v nemocnici v Japonsku: Ľudia sa tu k sebe správajú vždy s úctou, toto ma prekvapiloKatka praxovala v nemocnici v Japonsku: Ľudia sa tu k sebe správajú vždy s úctou, toto ma prekvapilo
Spal s 5-tisíc ženami, mal znásilniť 13-ročného chlapca: Charlie Sheen zarábal milióny, tvrdil, že je sexuálny strojSpal s 5-tisíc ženami, mal znásilniť 13-ročného chlapca: Charlie Sheen zarábal milióny, tvrdil, že je sexuálny stroj
Za obed som dala 22,70 €: Jedla som v najlepšej reštaurácii z Na nože, ktorej dal Novák 5 nožov. Vystrašila ma jedna vecZa obed som dala 22,70 €: Jedla som v najlepšej reštaurácii z Na nože, ktorej dal Novák 5 nožov. Vystrašila ma jedna vec
Nikdy sa to nemalo stať: Najväčšia národná tragédia za 20 sekúnd pochovala pod betónom 1 500 ľudí, dalo sa tomu zabrániťNikdy sa to nemalo stať: Najväčšia národná tragédia za 20 sekúnd pochovala pod betónom 1 500 ľudí, dalo sa tomu zabrániť

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac