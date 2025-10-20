Seniori budú mať dôvod na radosť. Dôchodky po novom vybavia rýchlejšie a jednoduchšie

Nárok na dôchodok má každý senior, ktorý splní podmienky na konkrétnu penziu, či už ide o starobnú alebo predčasnú. Po vzniknutí nároku však nastáva tá náročnejšia časť a to vybavovanie a dlhý proces čakania, počas ktorého Sociálna poisťovňa získava potrebné informácie o poistencovi. Až po posúdení totiž začne oficiálne dostávať dôchodok, a niektorí seniori si počkali dlhšie. To sa však zmení.
Ako informuje portál peniaze.sk, nedávno poslanci schválili novelu zákona o sociálnom poistení, ktorá zrýchli posudzovanie dôchodkov a zjednoduší celý proces pre poistencov Sociálnej poisťovne. To v praxi bude znamenať, že sa skráti čas spracovania žiadostí o dôchodkové dávky a dôchodcovia začnú poberať dôchodok skôr.
Čo všetko sa zmení
Prvou zmenou je, že od januára 2026 sa všetky dni mesiaca, v ktorom zamestnanec s pravidelným príjmom požiada o priznanie dôchodku, automaticky započítajú ako obdobie dôchodkového poistenia. Po novom už nebude rozhodujúce, či mal v danom mesiaci vymeriavací základ na platenie poistného.
Vďaka tejto úprave bude vybavovanie jednoduchšie a nedôjde k nejasnostiam. Na tie sa sťažovala samotná Sociálna poisťovňa, keďže upozorňovala, že súčasné pravidlá proces vybavovania dôchodku zbytočne komplikujú.
Druhou zmenou je, že poistenec už nebude musieť riešiť, v ktorom meste má trvalý pobyt – o dôchodkovú dávku bude môcť požiadať v ktorejkoľvek pobočke Sociálnej poisťovne. Nové pravidlá tak prinesú väčšiu flexibilitu a lepšiu dostupnosť služieb pre všetkých občanov. Navyše to ocenia aj Slováci žijúci v zahraničí. Doteraz museli svoje žiadosti smerovať výlučne na ústredie Sociálnej poisťovne, no po novom si budú môcť sami zvoliť pobočku, ktorá im najviac vyhovuje. Cieľom úpravy je odbúrať zbytočnú administratívu a uľahčiť proces najmä seniorom, ktorí pôsobia alebo žijú mimo Slovenska.
