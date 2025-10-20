Lucia Škurla exkluzívne o tom, čo zistila až doma: Po návrate z Farmy ju šokovalo, čo všetko sa dialo za jej chrbtom

Na Farme sa snažila byť silná, no myšlienky na rodinu ju napokon premohli. V dueli už vraj nedokázala bojovať naplno, pretože túžba vidieť deti bola silnejšia než túžba po výhre. V otvorenom rozhovore nám porozprávala o tom, čo ju po návrate domov najviac prekvapilo, komu prestala veriť a prečo dnes niektorých ľudí z Farmy vníma celkom inak.
Život na Farme je skúškou nielen fyzickej sily, ale aj psychiky. Odrezaní od sveta, bez kontaktu s rodinou a priateľmi, súťažiaci čelia nielen práci, ale aj vlastným emóciám. Nie každý to zvládne. Bývalá farmárka otvorene priznáva, že jej srdce napokon zvíťazilo nad rozumom – viac než výhru si želala návrat domov. Po odchode zo statku si pozrela zostrihy a niektoré scény ju šokovali. Hovorí o sklamaniach, prekvapeniach aj o tom, že dnes už vidí niektorých ľudí úplne inak, než keď sa spolu delili o statok.
Viackrát bolo povedané v šou, že vám chýba rodina a už by ste chceli ísť domov. Aj preto ste vraj nedali zo seba v dueli všetko. Zmenili by ste s odstupom času toto rozhodnutie a zabojovali viac o miesto na Farme?
V tej chvíli som už bola nastavená tak, že chcem ísť domov. Strašne mi chýbala rodina, a hoci som sa snažila byť silná, už som to nedokázala potlačiť. Farma je psychicky veľmi náročná, a keď človeku v hlave bežia myšlienky na to, že jeho malé deti ho čakajú doma, srdce jednoducho zvíťazí nad rozumom.
A úprimne – proti Robkovi by som ani nebojovala. On je farmár srdcom aj dušou, človek, ktorý si tú výhru zaslúži. Keby tam stál niekto iný, určite by som zabrala viac a možno aj vyhrala. Ale proti Robkovi som to tak necítila.
