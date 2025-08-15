Šéfkuchár Novák dal reštaurácii prvýkrát všetkých 5 nožov: Obľúbená šou Na nože je konečne tu, uvidíte ju už o pár dní

Ilustračná foto: TV Markíza (press)

Zuzana Veslíková
Na nože
Martinovi konečne padla sánka, priznal.

S koncom leta a prázdnin prichádzajú skvelé správy pre fanúšikov obľúbených televíznych relácií. Okrem iného sa na obrazovky vracia aj šéfkuchár Martin Novák, ktorý sa opäť rozhodol pomáhať reštauráciám. Na nože odštartuje skôr, než by ste si mysleli.

Už od 3. septembra 2025 sa na obrazovky televízie Markíza vracia divácky obľúbená kulinárska reality šou Na nože. Päť nových častí si diváci budú môcť vychutnávať tradične každú stredu o 20:30 hodine alebo vždy v exkluzívnom týždňovom predstihu na Voyo, presne ako doteraz.

Foto: Archív TV Markíza

Nové časti prinesú aj historický okamih

Po prvý raz v doterajšej existencii šou udelí Martin Novák plných 5 nožov. „Koncept šou je jasne daný a diváci ho už veľmi dobre poznajú. Ale tentoraz zažijú veľké prekvapenie, ktoré, verím, poteší množstvo fanúšikov. Prišiel som do podniku, kde boli skvelí ľudia, vyzeralo to tam fajn, chceli sa zlepšiť, ale nevedeli, ako na to. Keď som sa po mesiaci vrátil, padla mi sánka a som rád, že to konečne vyšlo,“ cituje slová šéfkuchára tlačová správa.

Reality šou Na nože je slovenskou adaptáciou globálne úspešného formátu Kitchen Nightmares, ktorý preslávil britský šéfkuchár Gordon Ramsay. Vo svete si získal obrovskú popularitu a dočkal sa mnohých verzií – napríklad v USA, vo Francúzsku, v Taliansku, Španielsku či v susednom Česku. Slovenská verzia prináša rovnakú dávku nekompromisnej kritiky, emotívnych príbehov a úprimnej snahy o záchranu podnikov.

