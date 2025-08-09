Sedíte na zlate? Ak vlastníte tento typ nehnuteľnosti, máte dôvod na radosť. Jeho ceny atakujú doterajšie rekordy

Jakub Baláž
TASR
Podľa údajov z trhových portálov sa súčasné ceny priblížili k rekordnému roku 2023.

Ceny rekreačných nehnuteľností na Slovensku dosiahli najvyššiu hodnotu za posledný rok a priblížili sa k rekordným hodnotám z leta 2023. Podľa údajov z Trhových reportov portálu Nehnuteľnosti.sk dosiahla priemerná cena rekreačných nehnuteľností v prvom kvartáli tohto roka úroveň takmer 1 200 eur za meter štvorcový (m2). Informoval o tom portál Nehnuteľnosti.sk.

Najdrahšie rekreačné nehnuteľnosti boli v Bratislavskom kraji, kde ceny dosiahli úroveň 2 172 eur/m2. „Tieto ceny sú výrazne ovplyvnené hodnotami rezidenčných nehnuteľností, ktoré sú v Bratislavskom kraji rovnako najdrahšie,“ uviedol PR manažér Nehnuteľnosti.sk Filip Domovec. Ešte vyššie ceny chát a chalúp možno nájsť v lokalite Malých Karpát či v okolí vodných plôch.

Medzi regióny s najvyššími cenami patrí aj Trnavský, Prešovský, Žilinský a Košický kraj, kde sa ceny rekreačných nehnuteľností pohybovali od 1 280 eur/m2 do 1 374 eur/m2. Najlacnejšími krajmi na kúpu chaty či chalupy boli Banskobystrický, Nitriansky a Trenčiansky kraj, kde sa ceny pohybovali od 906 eur/m2 do 956 eur/m2.

Zaujímavé je, že ani chatármi obľúbené kopaničiarske prostredie Myjavskej pahorkatiny netlačí ceny v Trenčianskom kraji nahor, naopak, patrí medzi najlacnejšie v rámci rekreačných nehnuteľností na Slovensku. Pri porovnávaní cien v jednotlivých regiónoch je však nutné zohľadniť nielen lokalitu, ale aj stav nehnuteľnosti, výmeru obytnej časti, pozemku, vybavenie a podobne,“ doplnil Domovec.

Najväčší nárast počas pandémie

Hoci sú podľa realitného portálu ceny rekreačných nehnuteľností na ročnom maxime, stále nejde o také výrazné zdraženie ako počas pandémie covidu. „Najdrahšie boli rekreačné nehnuteľnosti v druhom štvrťroku 2023, keď sa priemerná cena vyšplhala na 1 272 eur/m2, čo bolo zdraženie o astronomických 69,6 % za dva roky. V druhom štvrťroku 2021 sa rekreačné nehnuteľnosti predávali za 750 eur/m2,“ priblížil Domovec.

Realitný portál pripomenul, že trh s rekreačnými nehnuteľnosťami na Slovensku je výrazne menší, než trh s rezidenčnými nehnuteľnosťami. Na každú ponúkanú chatu či chalupu existovalo 20 ponúk na predaj nehnuteľnosti na bývanie, pričom väčšie rozdiely sú medzi jednotlivými regiónmi.

Ceny rekreačných nehnuteľností ovplyvňuje aj letná sezóna. Od apríla do septembra sú ceny v priemere o 4 % vyššie než v zimných mesiacoch, čo podľa portálu ukazuje na rast dopytu počas teplejších mesiacov.

