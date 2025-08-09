Obľúbenú európsku dovolenkovú destináciu sužujú veľké požiare. Stovky ľudí museli evakuovať

Rozsiahly lesný požiar juhovýchodne od Atén naďalej horí aj počas soboty, pričom silný vietor rozfúkava plamene. Grécke médiá uviedli, že hasiči majú situáciu z väčšej časti pod kontrolou a od rána zasahujú na mieste spolu s vrtuľníkmi a lietadlami.
TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Požiar horí približne 35 kilometrov od gréckej metropoly Atény a podľa všetkého bol založený úmyselne, povedal starosta jednej zo zasiahnutých obcí štátnej televízii ERT. Uviedol, že na mieste vzniku sa našla plynová nádoba a obyvatelia hlásili, že tam spozorovali podozrivú osobu na motocykli.
Domy zhoreli do tla, väčšinu ľudí stihli evakuovať
Úrady evakuovali niekoľko dedín a zachraňovali približne 400 osôb. Viacero domov v oblasti zhorelo do tla, no celkový rozsah škôd doposiaľ nie je známy. Jeden muž zomrel v piatok, keď jeho odľahlý dom zachvátili plamene. Veľké požiare sužujú aj centrálne Grécko a severozápad polostrova Peloponéz.
Grécka agentúra civilnej ochrany uviedla, že riziko lesných požiarov zostáva v mnohých častiach krajiny mimoriadne vysoké z dôvodu pretrvávajúceho sucha a silného vetra.
Vysoká úroveň varovania platí napríklad pre Krétu, súostrovie Kyklady či polostrov Chalkidiki. Vyššiu úroveň výstrahy má podľa agentúry veľká časť polostrova Peloponéz a tiež región okolo Atén a ostrov Eubója.
