Scenár seriálu mu pripomína vlastné detstvo. Herec zo Sľubu vyšiel s pravdou von, že má pocit, akoby hral svojho otca

Pre známeho slovenského herca nie je rola v retro seriáli jednou z mnohých. Keď stojí na pľaci, často si spomína na to, čo zažil so svojimi rodičmi a akí boli jeho srdcu najbližší. Hoci dnes sú nebohí, prostredníctvom seriálu v umelcovi ožívajú minulé časy, akoby tu stále s ním boli. Preto možno povedať, že stvárnenie vášnivého zberateľa vláčikov Paľa Hanúska je zrejme jednou z výnimočných postáv, ktorú kedy stvárnil.

Obľúbený herec Dušan Cinkota, ktorý nedávno moderoval rómsku miss sa otvoril Šarmu a odhalil svoje súkromie. Zároveň povedal niečo viac o svojej seriálovej postave a projekte ako takom. „Je to o láske a o podpore. O tom, ako láska a úcta dokážu prežiť, aj keď ošiaľ odíde. Treba to chlapom pripomínať,“ uviedol umelec, ktorý si zahral inžiniera po boku herečky Gabiky Dzuríkovej, ktorá zase stvárnila jeho manželku, seiálovú zástupkyňu školy, ktorá si prežila ťažké chvíle.

Spojitosť s otcom i mamou

Ako herec dodal, nie je zlá, čo vie aj jeho seriálový Paľo, ktorý s ňou zostáva. „Ona sa tak vyvinula a presne to je o tolerancii a úcte, že s ňou môj Paľo Hanúsek zotrváva, pretože ju ľúbi,“ vysvetlil umelec, ktorý má so seiálovou postavou niečo spoločné. „Je to pre mňa neuveriteľný návrat do minulosti, pretože môj tatko bol takýto. Pokojný a rozvážny pán inžinier na ONV. Ja si nepamätám, že by niekedy doma kričal, a nikdy ma neudrel. To bol proste môj božský tatino,“ zaspomínal si herec.

Aby toho nebolo málo, jeho seriálová manželka je zase vernou kópiou jeho nebohej mamy. Dokonca jej scenáristi dali rovnaké meno – Zdenka. „Mamina bola naproti tomu sekera. Veľká sekera! Takže ja hrám svojho tatka,“ ozrejmil Dušan, ktorý mal rád vláčiky. „Mal som presne takú dosku pod klavírom, ktorý mi kúpil tato. Mali sme staré drevené viedenské polokrídlo, ktoré zabralo polovicu obývačky, ale presne tam sa tá doska s vláčikmi zmestila,“ priznal herec, ktorý študoval hru na klavíri.

Dej seriálu sa odohráva v 80. rokoch, počas ktorých bol herec veľkým rebelom. „Venoval som sa muzike a klavíru, no ako tínedžer som bol aj v partii s chalanmi, ktorí robili bojové športy. Boli to bitkári, ale nespomínam si, že by sme nejakú bitku začali my. Férovky sa však tolerovali a tolerovali ich aj žandári. Keď sa povedalo, že teraz ide férovka, tak šli bokom a riešili to až od prvej krvi, ako sa kedysi hovorievalo,“ priznal.

Čo ho naučil?