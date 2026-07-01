Legendárna skupina Village People prišla o svojho spoluzakladateľa: Victor Willis zomrel po krátkej chorobe

Foto: Facebook/Victor Willis

Nina Malovcová
TASR
Zomrel spoluzakladateľ Village People.

Niektoré skladby dokážu prežiť celé desaťročia a stať sa symbolom svojej doby. Znejú na svadbách, športových podujatiach, v kluboch aj vo filmoch a poznajú ich aj ľudia, ktorí si už meno ich autorov nedokážu vybaviť. Presne takýto odkaz po sebe zanechal muž, ktorý stál pri zrode jednej z najúspešnejších disko skupín histórie a podieľal sa na vzniku hitov, ktoré sa stali súčasťou svetovej popkultúry.

Jeho kariéra však nebola iba príbehom slávy a vypredaných koncertných hál. Po obrovskom úspechu prišli odchody zo skupiny, neúspešné návraty, problémy so zákonom aj osobné pády. Napriek tomu sa mu podarilo opäť postaviť na nohy a po rokoch sa vrátiť na pódium pred fanúšikov po celom svete.

Vo veku 74 rokov zomrel v utorok na následky krátkej, no ťažkej choroby Victor Willis, americký spevák, skladateľ a spoluzakladateľ legendárnej disko skupiny Village People, ktorá sa preslávila hitom Y.M.C.A. Správu o úmrtí zverejnila jeho manželka Karen Huffová, ako aj samotná skupina na svojej oficiálnej facebookovej stránke. TASR o tom informuje na základe správ agentúry AFP a televízie BBC. Zomrel len deň pred svojimi 75. narodeninami. Huffová požiadala verejnosť a médiá o rešpektovanie súkromia.

Village People sa stali globálnym fenoménom

Willis spoluzakladal Village People v roku 1977. Pôsobil v nej ako hlavný spevák. Skupina sa stala globálnym fenoménom vďaka typickým kostýmom štylizovaným do mužských stereotypov – Willis vystupoval prezlečený za policajta alebo námorného dôstojníka.

Bol spoluautorom najväčších hitov, medzi ktoré patria Y.M.C.A., Macho Man, In the Navy či Go West. Z kapely odišiel v roku 1980, keď prebiehali prípravy na celovečerný film o jej kariére s názvom Can’t Stop the Music. Aj keď sa v ňom neobjavil, napísal texty dvoch piesní. Táto snímka je radená medzi najväčšie prepadáky Hollywoodu.

Do skupiny sa neskôr opäť vrátil

Po Willisovom odchode už Village People nemali ďalší veľký hit. V snahe znovu získať slávu ho producent Jacques Morali v roku 1982 presvedčil, aby sa vrátil. So skupinou vydal album Fox on the Box, no v roku 1983 ju opäť opustil.

V roku 2012 vyhral prelomový súdny spor na základe amerického autorského zákona, vďaka čomu získal podiel 33 percent na autorských právach k svojim najväčším hitom. Po odchode zo skupiny sa začal venovať sólovým projektom, v roku 2015 vydal svoj prvý sólový album Solo Man. Bol závislý aj od drog a mal problémy so zákonom. Po zatknutí v roku 2006 dostal podmienku a bola mu nariadená liečba.

Jeho skladby si obľúbil aj Donald Trump

Willis sa v roku 2017 tretíkrát vrátil do Village People a opäť s ňou koncertoval. Najmä skladby Y.M.C.A. a Macho Man začal na svojich predvolebných mítingoch masívne využívať aj republikánsky kandidát na prezidenta USA Donald Trump. Willis pôvodne v roku 2020 žiadal, aby s tým jeho tím prestal, no neskôr kapela zmenila postoj a v januári 2025 dokonca vystúpila na Trumpovom predinauguračnom podujatí. Samotný Willis odhadoval, že pieseň Y.M.C.A. takto zarobila niekoľko miliónov dolárov.

V rokoch 1978 až 1982 bol Willis ženatý s herečkou Phyliciou Rashadovou, ktorú spoznal počas nakrúcania seriálu The Wiz, a napísal aj texty pre jej album Josephine Superstar. V roku 2007 sa druhýkrát oženil s právničkou a manažérkou v oblasti zábavného priemyslu Karen Huffovou.

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