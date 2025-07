S Ozzym Osbournom sa v Birminghame lúčili tisícky ľudí: Bol viac než len hudobnou legendou

Tisícky ľudí sa v stredu v britskom Birminghame rozlúčili so zosnulým spevákom Ozzym Osbournom. TASR informuje na základe správ agentúr AP a AFP.

Bývalý frontman heavy metalovej skupiny Black Sabbath, prezývaný aj „Princ temnoty“, zomrel 22. júla vo veku 76 rokov. Bolo to len 17 dní po jeho vypredanom rozlúčkovom koncerte. Odspieval ho posediačky v čiernom kresle na futbalovom štadióne Villa Park v Birminghame, neďaleko od miesta, kde kapela v roku 1968 vznikla. Na koncert prišlo približne 40 000 fanúšikov a vystúpilo tam množstvo hudobníkov, ktorých Ozzy ovplyvnil. Výnos bude použitý na charitatívne účely.

Osbournov pohrebný sprievod sa vydal približne o 14.00 h SELČ po trase naplánovanej hudobníkovou rodinou cez jeho rodný Birmingham. Čierne pohrebné auto značky Jaguar bolo ozdobené kvetinovými aranžmánmi a za ním nasledovalo ďalších šesť vozidiel s členmi rodiny. Z davu ľudí sa ozývalo skandovanie „Ozzy! Ozzy!“, píše AFP.

Sprievod prešiel okolo jeho rodného domu v mestskej štvrti Aston a sprevádzalo ho živé vystúpenie v podaní miestnych hudobníkov z dychovej kapely Bostin‘ Brass.

Sprievod sa zastavil pri lavičke Black Sabbath – umeleckej inštalácii s portrétmi jednotlivých členov na moste pomenovanom po tejto kapele. Členovia rodiny vrátane vdovy Sharon položili k lavičke kvety a prečítali niektoré z písomných odkazov, ktoré tam spolu s kvetmi zanechali fanúšikovia.

V uplynulých dňoch mu vzdali pri moste úctu tisíce ľudí. „Ozzy bol viac než hudobná legenda – bol synom Birmighamu,“ napísal vo vyhlásení primátor mesta Zafar Iqbal. Pochod vedený policajnými motorkami pokračoval na súkromný pohrebný obrad v kruhu rodiny.

Black Sabbath predali viac než 100 miliónov albumov. Sú všeobecne uznávaní ako priekopníci heavy metalu s piesňami ako War Pigs, Paranoid, Crazy Train či Changes. Osbourne bol úspešný aj ako sólový umelec. Bol tiež hviezdou reality show Osbournovci, ktorú vysielala MTV a ponúkala pohľad na trochu chaotický život speváka s manželkou Sharon a deťmi Kelly a Jackom v americkom Los Angeles.

