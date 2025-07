Začínal predajom džúsov: Tento muž je 2. najbohatším Slovákom, má miliardový majetok, jeho rodina podporila Rubicon

Slovensko oplýva viacerými veľmi bohatými ľuďmi, o ktorých ste možno ale ešte nepočuli. Niektorí sa svoje imanie snažia udržať v tajnosti viac, iní menej. Rodina Patrika Tkáča patrí medzi najbohatšie na Slovensku. Kto to ale vlastne je?

Začínal predajom džúsov

Ako informuje web Peniaze, Patrik Tkáč sa narodil v roku 1973 v Bratislave. Svoju kariéru začínal v 90. rokoch v čase kupónovej privatizácie. Vzťah k financiám má v rodine, keďže jeho otec Jozef bol finančníkom. Pracoval v Štátnej banke československej a neskôr stál na čele Investičnej rozvojovej banky.

Pre Forbes Patrik Tkáč prezradil, že prvú banku založil ako dvanásťročný. Vyberal od spolužiakov vklady v tuzexových bonoch, markách a dolároch a vydával im vkladné knižky. Biznis ale označil za neúspech, keďže ho odhalili rodičia a všetky vklady musel vrátiť.

Počas štúdia na gymnáziu Tkáč spoznal Ivana Jakaboviča, s ktorým sa neskôr pustil do spoločného podnikania. Ich prvým úspechom je údajne predávanie džúsov na zhromaždení v roku 1990, kde sa ľudia mohli stretnúť s vtedajším pápežom Jánom Pavlom II. Nápoje nakúpili a následne predávali návštevníkom udalosti dvojnásobne drahšie. Podarilo sa im tak zarobiť nemalé peniaze. Vraj by ale zarobili ešte viac, ak by práve vtedy nebolo chladné počasie.

Kupónová privatizácia priniesla prvý milión

Veľkou príležitosťou ale pre nich bola kupónová privatizácia, v rámci ktorej podľa webu Finweb kupovali kupónové knižky s akciami. Už v roku 1993 sa Tkáčovi a Jakabovičovi podarilo zarobiť prvý milión. Mali vtedy ešte len 20 rokov.

Tento článok je dostupný členom Interez PREMIUM Dočítať článok Prihlásiť sa Ponuka predplatného