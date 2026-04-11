Ryanair prosí dovolenkárov, aby sa vyhli jednej veci: Dôvod ľudí nahneval

ryanair

Ilustračná foto: Pexels

Michaela Olexová
Nízkonákladový dopravca Ryanair vyzýva cestujúcich, aby sa pri lete so spoločnosťou vyhli jednému konkrétnemu doplnku.

Reč je o slnečných okuliaroch a dôvod, prečo ich spoločnosť neodporúča, pôsobí prinajmenšom zvláštne. „Nevyzerajú cool,“ uviedla letecká spoločnosť v príspevku na sociálnej sieti.

S blížiacou sa sezónou presúva dopravca svoju pozornosť od veľkonočných sviatkov k letným dovolenkám, napísal The Sun.

Dovolenkári venujú spoločnosti uštipačné komentáre

Mnohí cestujúci majú letenky už dávno kúpené a netrpezlivo čakajú na zaslúžený oddych po mesiacoch bez slnka a mora.

Práve tejto skupine ľudí spoločnosť adresovala odkaz: „Prosíme vás: cestujúci, ktorí majú na palube slnečné okuliare, nevyzerajú cool.“

Príspevok dovolenkárov pobavil a nahneval. V komentároch sa okamžite spustila vlna uštipačných aj humorných reakcií na adresu spoločnosti.

„Na palube Ryanairu nevyzerá cool nič,“ odkazuje jeden z diskutujúcich.

„Poplatok za slnečné okuliare je už určite za rohom.“

Objavili sa aj názory, že marketing aerolinky – notoricky známy odľahčeným a ironickým štýlom komunikácie – sa začína vymykať spod kontroly. „Alebo by ste sa mohli zamyslieť nad tým, že s vami letia aj ľudia, ktorí majú z ostrého svetla migrénu,“ napísal jeden z komentujúcich.

@ryanair think again #ryanair

Iní sa zas ochotne pridali k vtipnej vlne a pridali vlastné „tipy“ pre dopravcu. „Poplatok za slnečné okuliare je už určite za rohom,“ podpichuje žena, čím naráža na praktiky nízkonákladových dopravcov účtovať si poplatky navyše.

Belgický súd vo februári nariadil írskemu nízkonákladovému leteckému dopravcovi Ryanair, aby do troch mesiacov prestal používať viaceré obchodné praktiky, ktoré označil za „nezákonné“, inak bude čeliť finančným sankciám. Vyplýva to z rozhodnutia, ktoré získala agentúra AFP. Článok, v ktorom sa téme venujeme, nájdete na tomto odkaze.

„Aj keby to bola pravda, keď ich dám do príručnej batožiny, nezmestí sa mi do povolenej veľkosti,“ pridáva sa ďalšia cestovateľka. „Len si chránime oči pred záplavou žltej farby na palube,“ vtipkuje iný pasažier.

Niektorí diskutujúci pripomínajú aj nedávny príspevok spoločnosti, v ktorom radila cestujúcim vyhýbať sa rifliam.

„Bez riflí, bez slnečných okuliarov… čoskoro budú chcieť, aby sme prišli tak, ako nás Boh stvoril,“ uzatvára jeden z nich.

Na hlavné jedlo čakali 55 minút, dostali pivo, ktoré páchlo: Slováci navštívili reštaurácie z Na nože, určili najhoršiu
Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac