Ryanair prosí dovolenkárov, aby sa vyhli jednej veci: Dôvod ľudí nahneval

Reč je o slnečných okuliaroch a dôvod, prečo ich spoločnosť neodporúča, pôsobí prinajmenšom zvláštne. „Nevyzerajú cool,“ uviedla letecká spoločnosť v príspevku na sociálnej sieti.
S blížiacou sa sezónou presúva dopravca svoju pozornosť od veľkonočných sviatkov k letným dovolenkám, napísal The Sun.
Dovolenkári venujú spoločnosti uštipačné komentáre
Mnohí cestujúci majú letenky už dávno kúpené a netrpezlivo čakajú na zaslúžený oddych po mesiacoch bez slnka a mora.
Práve tejto skupine ľudí spoločnosť adresovala odkaz: „Prosíme vás: cestujúci, ktorí majú na palube slnečné okuliare, nevyzerajú cool.“
Príspevok dovolenkárov pobavil a nahneval. V komentároch sa okamžite spustila vlna uštipačných aj humorných reakcií na adresu spoločnosti.
„Na palube Ryanairu nevyzerá cool nič,“ odkazuje jeden z diskutujúcich.
„Poplatok za slnečné okuliare je už určite za rohom.“
Objavili sa aj názory, že marketing aerolinky – notoricky známy odľahčeným a ironickým štýlom komunikácie – sa začína vymykať spod kontroly. „Alebo by ste sa mohli zamyslieť nad tým, že s vami letia aj ľudia, ktorí majú z ostrého svetla migrénu,“ napísal jeden z komentujúcich.
Iní sa zas ochotne pridali k vtipnej vlne a pridali vlastné „tipy“ pre dopravcu. „Poplatok za slnečné okuliare je už určite za rohom,“ podpichuje žena, čím naráža na praktiky nízkonákladových dopravcov účtovať si poplatky navyše.
„Aj keby to bola pravda, keď ich dám do príručnej batožiny, nezmestí sa mi do povolenej veľkosti,“ pridáva sa ďalšia cestovateľka. „Len si chránime oči pred záplavou žltej farby na palube,“ vtipkuje iný pasažier.
Niektorí diskutujúci pripomínajú aj nedávny príspevok spoločnosti, v ktorom radila cestujúcim vyhýbať sa rifliam.
„Bez riflí, bez slnečných okuliarov… čoskoro budú chcieť, aby sme prišli tak, ako nás Boh stvoril,“ uzatvára jeden z nich.
Nahlásiť chybu v článku