Ryanairu nariadili ukončiť nátlakové praktiky: Spotrebiteľom mal klamať a tlačiť na nich, nech si kúpia letenky

Belgický súd nariadil írskemu nízkonákladovému leteckému dopravcovi Ryanair, aby do troch mesiacov prestal používať viaceré obchodné praktiky, ktoré označil za „nezákonné“, inak bude čeliť finančným sankciám. Vyplýva to z rozhodnutia, ktoré v utorok získala agentúra AFP.
Medzi sporné praktiky patrí najmä nátlak na zákazníkov na rýchle uzatváranie rezervácií podsúvaním informácií, že lety sú takmer vypredané, ako aj ponúkanie balíkov služieb (výber sedadla, batožina a ďalšie služby) bez jasného uvedenia ceny jednotlivých položiek.
Prípad predložila obchodnému súdu v Bruseli organizácia na ochranu spotrebiteľov Testachats, ktorá upozornila na takmer desiatku praktík na webovej stránke a v aplikácii spoločnosti Ryanair, ktoré považovala za „klamlivé, agresívne alebo nekalé“. V rozhodnutí z 28. januára súd označil štyri z nich za nezákonné, najmä pre spôsob zobrazovania cien, vrátane ponúkania zliav na základe „falošnej referenčnej ceny“.
Ryanair má čas len tri mesiace
Letecká spoločnosť musí s týmito praktikami prestať do troch mesiacov od doručenia rozsudku, inak jej hrozí pokuta 5 000 eur za každé porušenie a deň, uvádza sa v texte súdneho rozhodnutia. Spoločnosť Ryanair na žiadosť AFP o reakciu bezprostredne neodpovedala.
Spotrebiteľská organizácia tvrdí, že Ryanair používa nátlakové taktiky, ktoré bránia spotrebiteľom, aby si v pokoji porovnali ceny s konkurenčnými leteckými spoločnosťami. „Chceme, aby boli ceny jasne zobrazené a aby boli jednotlivé služby uvedené samostatne. Spotrebitelia majú právo na riadne informácie bez manipulácie, aby sa mohli rozhodovať s plným vedomím,“ povedal jej zástupca.
Nahlásiť chybu v článku