Cez deň bola zrazu tma a blížil sa obrovský mrak prachu: Udrela masívna piesočná búrka, odstavila aj letisko

Americkým mestom Phoenix a jeho okolím sa prehnala piesočná búrka. Výrazne znížila viditeľnosť, ochromila leteckú dopravu a spôsobila výpadky prúdu. TASR o tom píše podľa utorňajších správ agentúry AFP i staníc CNN a CBS.
Mesto v americkom štáte Arizona sa v pondelok večer miestneho času ponorilo do tmy a panovala tam skoro nulová viditeľnosť. Meteorológovia vo Phoenixe ľuďom odporúčali, aby sa vyhli „život ohrozujúcemu cestovaniu“. Po piesočnej búrke nasledovali silné zrážky a vietor, čo spôsobilo popadané stromy a rozsiahle výpadky prúdu.
Veľké škody
Medzinárodné letisko Phoenix Sky Harbor odstavilo zhruba na hodinu prevádzku pre slabú viditeľnosť. Do 21.30 h miestneho času hlásili vyše 200 meškaní letov, informuje CBS. Poškodená bola strecha jedného z terminálov a do priestorov pre cestujúcich zatieklo, škody i nahromadenú vodu odstraňovali zriadenci letiska.
Výpadky elektrického prúdu nakrátko postihli v Arizone zhruba 60 000 odberateľov najmä v okrese Maricopa, kam patrí aj Phoenix. Piesočná búrka sa počas uplynulého víkendu prehnala i susedným štátom Nevada vrátane dejiska festivalu nezávislého umenia Burning Man. Práve v sobotu sa začínal a potrvá do 1. septembra.
Piesočná búrka prichádzajúcim návštevníkom odrezala prístupové cesty, prevracala stany či prenosené toalety. Organizátori ľudí vyzývali, aby si veci zaistili a chránili pred vetrom a aby sa vyhli cestovaniu v slabej viditeľnosti.
