Rúti sa k nám dážď a zima, vyťahujte mikiny: V týchto častiach nebude ani +20 stupňov, poobede hrozí nebezpečný jav

Po mimoriadne dusnom a búrkami nabitom úvode júna si Slovensko konečne vydýchne. Začiatok druhého júnového týždňa prináša stabilnejšie a príjemnejšie počasie, ktoré si užijú najmä tí, ktorí neobľubujú extrémy.

Podľa informácií portálu iMeteo nás dnes čaká prevažne slnečný deň, pričom zrážky by sa nemali objaviť vôbec. Teploty budú stúpať, no stále zostanú v komfortných hodnotách, ktoré sú ideálne na pobyt vonku.

Včerajšie počasie pripomínalo ukážkový letný deň

Pondelok priniesol ideálne podmienky. Vďaka chladnejšiemu vzduchu prúdiacemu od západu a prítomnosti tlakovej výše prevládala malá oblačnosť, miestami len mierne zväčšená.

Počas celého dňa panovala priaznivá a stabilná atmosféra. Denné maximá sa pohybovali od +19 °C do +24 °C. O niečo sviežejšie bolo najmä na severe krajiny, konkrétne v oblastiach Žilinského kraja, Horného Spiša a Horehronia.

Dnešok bude ešte teplejší

Aj utorok sa ponesie v podobne príjemnom duchu. Vzduch, ktorý k nám začne prúdiť od juhozápadu, bude síce o čosi teplejší, no teploty zostanú znesiteľné a budú ideálne na výlety aj bežné aktivity. V priebehu dňa môžeme očakávať jasnú až polojasnú oblohu.

Až podvečer sa začne nad severozápadom objavovať vysoká oblačnosť, no zrážky sa predbežne neočakávajú. Denné maximá dosiahnu +22 °C až +27 °C, o niečo chladnejšie bude len na severozápade a Spiši, kde sa očakávajú hodnoty okolo +20 °C.

Noc bola prevažne jasná až polojasná. V nižších oblastiach sa mohla ojedinele vytvoriť hmla alebo nízka oblačnosť, čo si mohli vodiči všimnúť najmä v ranných hodinách. Nočné teploty klesli na +10 °C až +5 °C, v údoliach dokonca len na +3 °C.

Aj vietor dnes hrá v náš prospech. Očakáva sa len slabý pohyb vzduchu, prípadne mierny juhovýchodný vietor s rýchlosťou 2 až 7 m/s, ktorý by nemal ovplyvniť komfort vonkajších aktivít.

Streda prinesie ochladenie a prehánky

Už v stredu dôjde ku krátkodobej zmene, ktorú prinesie tlaková níž postupujúca od Dánska cez Poľsko smerom k severozápadnému Rusku. Na naše územie zároveň prenikne chladnejší vzduch zo severozápadu. Na zmenu upozorňuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).

Počas noci zo stredy na štvrtok bude prevažne oblačno až zamračené. Miestami sa oblačnosť zmenší, no najmä na severe sa môžu objaviť prehánky alebo dážď. Na hrebeňoch Tatier nie je vylúčené ani sneženie. Nočné teploty sa budú pohybovať od +16 °C do +11 °C, v chladnejších dolinách ojedinele okolo +9 °C.

Vietor bude výraznejší, najmä vo vyšších polohách

Streda prinesie premenlivú oblačnosť, pričom sa očakávajú najmä slabé, ojedinelé zrážky. Denné maximá budú veľmi rozdielne – na juhu vystúpia na +20 °C až +25 °C, no sever Slovenska zostane pod hranicou +19 °C, pričom miestami môže byť len +14 °C.

Po pokojnejšom utorku sa v stredu prejaví aj silnejší vietor. V noci ešte len slabý južný vietor do 6 m/s, no cez deň už severozápadný vietor o rýchlosti 4 až 10 m/s, v nárazoch ojedinele až do 15 m/s (približne 55 km/h). Nad pásmom lesa môže byť vietor dokonca prudký až búrlivý, čo treba zohľadniť najmä pri turistike vo vyšších nadmorských výškach.