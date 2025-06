Vyplavilo rybieho Nostradama: Tvor, ktorého sa každý obáva, má varovať pred blížiacou sa katastrofou

Je to jeden z najdlhších morských tvorov na svete, no stretnúť sa s ním je mimoriadne vzácne. Obýva hlboké vody ďaleko od pobrežia a len výnimočne sa dostane k hladine. Tentoraz ho však more vyplavilo priamo na piesok.

Nezvyčajný nález zaznamenali v pondelok na odľahlej pláži Ocean Beach na západe Tasmánie. Ako informuje denník The Guardian, miestna obyvateľka tam objavila telo ryby Regalecus glesne, známej ako giant oarfish, pričom táto ryba nemá slovenský presný preklad. Táto tajomná ryba žije vo veľkých hĺbkach a často sa spája s legendami o blížiacich sa prírodných katastrofách.

More ju vyplavilo v takmer neporušenom stave

Sybil Robertson sa prechádzala po pláži, kam chodí pravidelne. „Zvyčajne som tam úplne sama. Je to divoké miesto. Nie je nič medzi nami a Argentínou,“ opísala. Tentoraz sa vybrala iným smerom než obvykle a uvidela skupinu vtákov, ako skúmajú niečo veľké na piesku.

Ryba mala podľa jej odhadu asi tri metre. „Som vysoká 175 centimetrov a prešla som vedľa nej cez tri kroky. Bolo to niečo zvláštne, hneď som vedela, že to nie je bežný tvor,“ povedala pre Guardian. Až keď fotografiu zverejnila v skupine Citizen Scientists of Tasmania, dozvedela sa, že ide o druh giant oarfish.

Žije vo veľkých hĺbkach a môže dorásť do dĺžky ôsmich metrov

Odborníci tvrdia, že ide o mimoriadne vzácneho tvora. „Niečo také sa len tak nevidí,“ povedal pre Guardian docent Neville Barrett, morský ekológ z Tasmánskej univerzity. Giant oarfish je epipelagický druh, čo znamená, že žije vo voľnom oceáne v hĺbkach od 150 do 500 metrov.

„Nepotápame sa tam, nelovíme, jednoducho v tých vodách nie sme,“ vysvetlil. Ryba môže vážiť aj 400 kilogramov. Má slabé svaly a pohybuje sa pomaly, často vo zvislej polohe. Nie je aktívnym predátorom, potravu si len nenápadne zbiera z prúdiacej vody. Živí sa hlavne planktónom.

Vidieť ju vo voľnej prírode je nesmierne vzácne

Jorja Gilmore, morská biologička, patrí medzi pár ľudí, ktorí túto rybu videli v jej prirodzenom prostredí. V roku 2022 počas potápačskej exkurzie v oblasti Veľkej koralovej bariéry spozorovala tenkého tvora s výbežkami, ktoré mu dodávali zvláštny, takmer mimozemský vzhľad.

Zábery, ktoré zachytil jej kolega Tahn Miller, sú považované za prvé zaznamenané stretnutie s týmto druhom na východnom pobreží Austrálie. „Bolo to ako z iného sveta. Dodnes je to najpodivnejšia vec, akú som vo vode videla,“ uviedla Gilmore.

Sybil Robertson sa cítila šťastná, že ho stihla vidieť v takmer neporušenom stave. O niekoľko hodín neskôr ryba prišla o hlavu a zvyšok tela rozobralo vtáctvo. „Stačí sa len pozerať okolo seba. Príroda je plná prekvapení,“ povedala.

Podľa niektorých prináša prekliatie

Ako sme vás už dávnejšie informovali, ryba má vraj prinášať prekliatie, varovať má pred katastrofami. V roku 2011 sa ich najmenej desať vyplavilo pred zemetrasením a obrovskou cunami, ktorá zasiahla oblasť Fukušimy, informoval Forbes. Podľa portálu Guardian, v Japonsku túto rybu považujú za tú, ktorá predpovedá budúcnosť.

Príbeh hovorí, že keď sa ukáže, onedlho nastane zemetrasenie. No podľa Japan Times by mohol mať aj vedecký základ. Kijoši Wadacumi, z organizácie e-PISCO, venujúcej sa zemetraseniam, sa domnieva, že „hlbokomorské ryby žijúce v blízkosti morského dna sú citlivejšie na pohyby aktívnych zlomov, ako ryby v blízkosti morskej hladiny“ .